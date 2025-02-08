Zelenskiy: Rusya Kuzey Kore askerlerini yeniden konuşlandırdı

Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk cephesine yeniden Kuzey Kore askerlerini konuşlandırdığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Rusya'nın Kursk bölgesinde devam eden çatışmaların son durumuna yönelik bilgi verdi. Zelenskiy, "Genelkurmay Başkanlığından Donetsk ve Kursk bölgelerindeki durumla ilgili rapor aldım. Kursk Harekatı'nın yürütüldüğü bölgelerde yeni saldırılar gerçekleştirildi. Rusya, birliklerinin yanında bir kez daha Kuzey Kore askerlerini konuşlandırdı. Yüzlerce Rus askeri ile Kuzey Kore askeri yok edildi. Bu çok önemli. Çünkü Rusya topraklarındaki çatışmalar şehirlerimize ve topraklarımıza yönelik daha fazla tırmanışın önüne geçiyor. Kursk bölgesindeki 60 bin Rus askeri, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve diğer yönlerde halihazırda önemli sayıda bulunan işgalci güçlere katılamayan 60 bin asker anlamına geliyor. Tüm savaşçılarımıza dayanıklılıkları ve her tugayımıza elde ettikleri sonuçlar için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore askerleri çekilmişti

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) tarafından 5 Şubat'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya gönderilen Kuzey Kore birliklerinin Ocak ayının ortasından bu yana Kursk bölgesindeki çatışmalara katılmadığı belirtilmişti. Ukrayna Özel Kuvvetler Sözcüsü Albay Oleksandr Kindratenko ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore yönetiminin gönderdiği birliklerin son dönemde Kursk cephesinde görülmediğini belirterek, "Kuzey Kore birliklerinin varlığı yaklaşık 3 haftadır gözlemlenmiyor. Büyük ihtimalle ağır kayıplar verdikten sonra geri çekilmek zorunda kaldılar" ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Batılı yetkililere dayandırdığı haberine göre Kuzey Kore'den gönderilen 11 bin askerin en az bininin öldürüldüğü değerlendiriliyor. Kuzey Kore askerlerinin modern savaşlara hazırlıksız olduğu ve özellikle insansız hava araçlarına karşı savunmasız oldukları belirtiliyor. Askeri uzmanlar, Kuzey Kore'nin can kayıplarının bu hızla devam etmesi halinde durumun sürdürülemez olduğunu ifade ediyor. - KİEV