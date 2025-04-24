Zelenskiy: Rusya Kuzey Kore Füzesini Kullandı - Son Dakika
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Politika

Zelenskiy: Rusya Kuzey Kore Füzesini Kullandı

Zelenskiy: Rusya Kuzey Kore Füzesini Kullandı

Zelenskiy, Kiev'e düzenlenen saldırıda 12 can kaybı ve Kuzey Kore yapımı füze kullanımını açıkladı.

24.04.2025 22:31
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Kiev'e düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ruslar Kuzey Kore'de üretilen bir balistik füze kullandılar" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda ise can kaybı 12'ye yükseldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Kiev'e düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya'nın saldırısının ardından Kiev'de enkaz kaldırma çalışmalarının halen devam ettiğini belirterek, "İlk bilgilere göre Ruslar Kuzey Kore'de üretilen bir balistik füze kullandılar. Özel servislerimiz tüm ayrıntıları doğruluyor. Bu füzenin Kuzey Kore'de üretildiği bilgisi doğrulanırsa, bu Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ittifakın suç niteliği taşıdığının bir başka kanıtı olacaktır. Birlikte insanları öldürüyor ve hayatları mahvediyorlar. Rusya sürekli olarak bu tür silahlar kullanıyor. Buna karşılık Kuzey Kore de silahlarını gerçek savaş şartlarında daha ölümcül hale getirme fırsatı elde etti" dedi.

Saldırıda can kaybı 12'ye yükseldi

Dünyadaki hiçbir ülkenin bu tür tehditler karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Rusya'nın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ue yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının ise 100'ü aştığını ifade etti.

"Bu savaş adil bir şekilde sona erdirilmelidir"

Saldırıların sona ermesi için Rusya üzerinde gerçek bir baskı oluşturulması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bu savaşı sona erdirmeye yönelik uluslararası diplomatik çabalar sürerken bile Rusya sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bu da Putin'in korkmadığı anlamına geliyor. Saldırılar tam ve koşulsuz olarak durdurulmalı ve Rusya da bunu kabul etmelidir. Bu savaş adil bir şekilde sona erdirilmelidir. Halkımızın güvenliğini gerçekten garanti altına almak için hava savunmamızı güçlendirmeliyiz" dedi. - KİEV

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Kaynak: İHA

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