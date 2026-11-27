Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin'i "arkadaşım" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Zelenskiy, "O (Putin) bir saldırgan ve bir katil. Arkadaş olamaz. Bu, II. Dünya Savaşı sırasında Hitler'e 'arkadaşım' denmesi gibi bir şey" ifadelerini kullandı.

Kiev'de BBC'ye röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'ye duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirdi. Zelenskiy, Ukrayna için kritik öneme sahip füze savunma sistemlerinin teslimatındaki gecikmelerin Ukraynalıların hayatını kaybetmelerine yol açtığını belirtti. Ayrıca ABD'nin barış görüşmelerinde Rusya'ya yeterince baskı yapmadığından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"İkinci Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler'le arkadaş olmak gibi bir şey"

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "arkadaşım" demesini sert sözlerle eleştirdi. "Elbette bu ABD Başkanı'nın kararına bağlı, ama bu garip" ifadelerini kullanan Zelenskiy, "O bir saldırgan ve bir katil. Arkadaş olamaz. Bu, II. Dünya Savaşı sırasında Hitler'e 'arkadaşım' denmesi gibi bir şey" olduğunu ifade etti.

"Avrupalıların masada olup olmayacağı henüz net değil"

Bu ayın başlarında Abu Dabi'de ABD-Rusya-Ukrayna arasında gerçekleştirilen son barış görüşmelerinde belirgin bir ilerleme kaydedilememesin yönelik Zelenskiy, "Ne kadar çok şey öğrenirsek o kadar çok sorun ortaya çıkıyor" dedi. Zelenskiy, görüşmelerin Aralık ayında yeniden başlamasının beklendiğini söyledi. Zelenskiy ayrıca görüşmelerde Avrupalı müzakerecilerin masada olup olmayacağının henüz net olmadığını belirtti.

"Saldırgana karşı tarafsız olmak doğru değil"

Rusya'nın saldırılarında ölen sivillerin sayısının savaşın başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasına ilişkin Zelenskiy, "Rusya'yı zorlayabilecek gerçek anlamda yardımcı müttefikler" çağrısında bulundu ve ABD'yi "güç ve saygınlığa" sahip güçlü bir ülke olarak ününe yakışır şekilde davranmaya çağırdı. Zelenskiy, "Saldırgana karşı son derece tarafsız olmaya çalıştığınızda bu, hem mağdurları hem de saldırganı desteklediğiniz anlamına gelir. Bu doğru değil" dedi.

"Balistik füzeleri durduracak füze önleme sistemlerinde çok, çok büyük bir açık var"

Zelenskiy, ordunun Rusya'nın en hızlı insansız hava araçlarının yaklaşık yüzde 70'ini artık imha edebildiğini ve bu istatistiğin iyileşme gösterdiğini söyledi. Zelenskiy, balistik füzeleri durduracak füze önleme sistemlerinde ise "çok, çok büyük" bir açık bulunduğunu ve ABD'lilerin Patriot sistemlerinin teslimatını geciktirdiğini söyledi.

Zelenskiy, "Orta Doğu'ya odaklanmaları ve onlara daha fazla yardım etmeleri üzücü. Çok üzücü. Bu konuda çok büyük soru işaretlerimiz var. Bu füzelerin eksikliği, insanların hayatı demektir" diye konuştu.

"Starlink ve Starshield hala kısıtlanıyor"

Zelenskiy, ABD yapımı uydu iletişim sistemi Starlink'in ve askeri versiyonu Starshield'ın Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde hala kısıtlandığını belirterek, bu kararın kimin verdiğine ilişkin, "Teknik olarak SpaceX, politik olarak bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Tıpkı masa tenisi gibi. Bir tarafa soruyoruz, onlar diğer taraf diyor" ifadelerini kullandı.

"Koordinasyon sağlamadan saldırmıyoruz"

Zelensky, ayrıca Libya'nın doğusunda demirli bir Rus savaş gemisinin batırılmasının "kesinlikle haklı bir hamle" olduğunu belirtti. Bu tür saldırıların "çok tehlikeli" olduğunu kabul eden Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin ortaklarıyla koordinasyon sağlamadan "asla saldırmadığını" dile getirdi.