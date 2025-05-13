Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü İstanbul'daki müzakerelere davet edildiğini belirterek, "ABD Başkanı'nın kararını bilmiyorum ama katılımını teyit ederse bunun Putin'in gelmesi için itici güç olacağını düşünüyorum" dedi. - KİEV
Son Dakika › Politika › Zelenskiy: Trump İstanbul'da müzakerelere katılabilir - Son Dakika
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