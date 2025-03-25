Zelenskiy: Türkiye Karadeniz'de Gözlemci Olabilir - Son Dakika
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Politika

Zelenskiy: Türkiye Karadeniz'de Gözlemci Olabilir

Zelenskiy: Türkiye Karadeniz\'de Gözlemci Olabilir

Ukrayna Lideri Zelenskiy, Karadeniz'de Rusya ile ateşkes için Türkiye'nin gözlemci olabileceğini açıkladı.

25.03.2025 23:28
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için Rusya ile yapılan ateşkeste Türkiye'nin gözlemci olabileceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suudi Arabistan'da ABD heyetinin Rusya ve Ukrayna ile yaptığı ayrı ayrı görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, görüşmeler sonrası Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması konusunda varılan anlaşmanın derhal yürürlüğe girdiğini belirterek, Rusya'nın anlaşmaları manipüle etmeye ve çarpıtmaya başladığını ifade etti.

Rusya'nın anlaşmaları ihlal etmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump'tan silah desteği ve Rusya'ya yaptırım talep edeceğini belirten Zelenskiy, "ABD tarafı, bu anlaşmaların kendi açıklamalarından sonra yürürlüğe girdiğini düşünüyor. Ancak Rusya'nın bu düzenlemelere uyacağına güvenmiyorum" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın anlaşmaları uygulamak için her şeyi yapacağını, ancak Rusya'nın saldırıları sürdürmesi halinde "güçlü bir yanıt" alacağını belirtti. Zelenskiy, görüşmeler sırasında ABD'li yetkililere enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin anlaşma kapsamında hedef alınmaması gereken tesislerin bir listesini sunduklarını aktardı.

ABD'nin Rusya'nın tarım ve gübre ihracatı için küresel pazara erişimini yeniden sağlamaya yardım edeceğine dair maddeyi ABD tarafından Ukrayna'ya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya ekletmediklerini ifade eden Zelenskiy, "Bunun, yaptırımların ve pozisyonumuzun zayıflatılması anlamına geldiğine inanıyoruz" dedi.

Türkiye, Karadeniz'deki ateşkeste gözlemci olabilir

Zelenskiy, "ABD tarafı bu sürecin başarısız olmaması için pek çok detaya girmek istemedi. Ancak her durumda detayların cevaplarını anlamak zorundayız" ifadelerini kullandı. Karadeniz'de ateşkesi gözlemlemek için Türkiye'nin, enerji altyapısına ilişkin ateşkes için ise Orta Doğu ülkelerinin dahil olabileceğini belirten Zelenskiy, ancak bu konuların henüz bu ülkelerle görüşülmediğini vurguladı.

Zelenskiy, ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya değerli madenler konusunda genişletilmiş anlaşma taslağı sunduğunu açıklayarak, yeni taslağı henüz detaylı inceleme fırsatı bulamadığını ancak ABD'nin Ukrayna'nın nükleer enerji sektörüne daha fazla dahil olma önerisinin bu taslakta yer almadığını belirtti. - KİEV

Kaynak: İHA

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