Zelenskiy: Ukrayna Olmadan Anlaşma Olmaz - Son Dakika
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Politika

Zelenskiy: Ukrayna Olmadan Anlaşma Olmaz

Zelenskiy, Trump ve Putin'e Ukrayna'nın katılımı olmadan ikili anlaşmaları kabul etmeyeceklerini söyledi.

13.02.2025 19:45
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yapılan konuşmaya değinerek, Ukrayna'nın katılımı olmadan Rusya ve ABD tarafından varılacak herhangi bir ikili anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya'da yarın düzenlenecek olan Münih Güvenlik Konferansı toplantısına katılmadan önce Ukrayna'nın Netişın kentindeki Hmelnitski Nükleer Santrali'ni ziyaret etti. Buradaki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ardından kendisiyle yaptığı telefon görüşmelerine değindi. Trump ile 1 saate yakın telefon görüşmesi yaptığını belirten Zelenskiy, "Görüşme 1 saate yakın sürdü. (Donald Trump) Putin'in barış isteğini ve savaşın son bulması gerektiğine dair sözlerini iletti" dedi.

Trump ve Putin arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yapılan konuşmaya değinen Zelenskiy, Ukrayna'nın katılımı olmadan Rusya ve ABD tarafından varılacak herhangi bir ikili anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirterek, "Şunu ortaklarımıza çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Ukrayna ile ilgili herhangi bir ikili anlaşmaları kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Putin'in Ukrayna tarafı olmadan doğrudan ABD ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı çözmeye çalıştığını savundu.

Savaşa ilişkin müzakerelerde masada Avrupa Birliği ülkelerinin de temsil edilmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, "Avrupalıların da müzakere masasında olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü biz Avrupa'nın bir parçasıyız ve Avrupa Birliği üyesi olacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırısı sırasında Avrupalıların kendilerine büyük destek verdiğini hatırlatan Zelenskiy, "Savaş maliyetinin yüzde 80'ini Ukrayna ve Avrupa yüzde 20'sine ise ABD katkı sağladı" dedi. - KİEV

Kaynak: İHA

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