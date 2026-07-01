TBMM'de grup başkanvekillerinden sert tartışmalar

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Cumhurbaşkanımız, NATO Liderler Zirvesi'ne 14'üncü kez katılıyor ve en çok katılan lider. Bunun, Türkiye için kazanım olduğunu görmek lazım." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin vatandaşların beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Karşılıksız çek mağdurlarının yasal düzenleme yapılmasını istediğini aktaran Kaya, "Gerçekten çeki ödeme niyetiyle keşide etmiş ancak ekonomik sorunlar nedeniyle çeklerini ödeyemeyenlere TBMM bir imkan sağlamalıdır." dedi. Kaya, çek mağdurlarına ilişkin düzenlemenin 12. Yargı Paketi'ne eklenmesini önerdi.

İnfaz sisteminde de eşitsizlikler bulunduğunu savunan Kaya, bu konuda adım atılması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla alınan önlemleri eleştirdi.

Zirve nedeniyle başkentin bazı bölgelerine panolar yerleştirildiğini aktaran Çömez, bu panoların maliyetinin yüksek olduğunu dile getirdi. Çömez, "Panoların arkasında yoksulluk var. Panoların ön tarafına çıktığınızda dünya lideriyiz. Böyle bir uygulama olur mu?" diye konuştu.

Panolar dolayısıyla dükkanlarının önünün kapatıldığını savunan Çömez, bazı binaların dışının boyandığını ileri sürdü.

"Ülkü Ocakları teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalarıyla gençliğe ufuk açmaktadır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

Denizlere sadece kıyıdan bakan milletlerin çağın gelişimini uzaktan izleyeceğini vurgulayan Akçay, "Mavi Vatan" ifadesinin stratejik bir ilke olduğunu belirtti.

Akçay, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'na yönelik ileri sürülen iddiaları ve ithamları "çarpıtma" olarak nitelendirdi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfındaki bazı eğitim programlarının eleştirildiğini aktaran Akçay, eğitimlerin Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirildiğini vurguladı.

Erkan Akçay, "Ülkü Ocakları teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalarıyla gençliğe ufuk açmaktadır. TEKNOCAK Teknoloji ve İnovasyon Festivali'nde, sanayiden yapay zekaya, tarımdan uzay çalışmalarına kadar 100'ü aşkın proje ortaya konulmuştur." ifadelerini kullandı.

Yüksek sıcaklıklar ve kuraklık dolayısıyla orman yangını riskinin yükseldiğine işaret eden Akçay, orman yangınlarına karşı dikkatli davranılması gerektiğinin altını çizdi.

Akçay, "Vatandaşlarımızdan anız yakmamalarını, izmarit gibi yangına sebep olacak atıkları doğaya bırakmamalarını istirham ediyoruz. Enerji iletim hatlarından kaynaklanan yangın riskleri de ciddiyetle ele alınmalıdır. Görevli kurumlarımızın denetim, erken müdahale ve koordinasyon kapasitesini üst seviyede tutması önem arz etmektedir. Unutmayalım, bir kıvılcım yılların emeğini yok edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasını hatırlatarak, faili meçhul olayların aydınlatılmasını istedi.

Ailelerin adalet beklediğini ifade eden Temelli, 5 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün de araştırılmasını istedi.

"Vatandaşın üzerine her gün yeni vergi yüklüyorsunuz"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bugün TBMM Genel Kurulunda yerlerinden söz alan 14 CHP milletvekilinin, hayat pahalılığından, otoyol ücretlerinden ve orman yangınlarından bahsettiğini kaydetti.

Genel Kurulda söz alan AK Parti milletvekillerinin ise CHP'ye hakaret ettiğini savunan Günaydın, iktidarın enflasyondan söz edemediğini söyledi.

Gıda enflasyonunun yüzde 35'e çıktığını iddia eden Günaydın, iktidarı eleştirerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşın üzerine her gün yeni vergi yüklüyorsunuz. Sanayinin durumu ne olmuş? Türkiye'nin en güvenli sektörü tekstil sektörü Mısır'a kaçmış. Otomotiv yan sanayi Fas'a kaçtı. Sebep ne? Yüksek faiz yetmiyor bir de düşük kur politikasıyla Türkiye'yi rekabet edemez hale getirdiniz. Bütün işletmeler sinek avlıyor. Hizmetler sektörü çöktü. Asgari ücret en az 45 bin 800 lira olmalı. Bu memleketin 86 milyonun 35 milyonu sayenizde açlık sınırının altındadır."

"Seçmenlerimizin kararı ortadadır"

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde NATO Parlamenter Zirvesi düzenlendiğini hatırlattı.

Zirve'ye katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hitap ettiğini dile getiren Zengin, toplantının olumlu bir atmosferde gerçekleştirildiğini vurguladı.

NATO Liderler Zirvesi'ni anımsatan Zengin, "Cumhurbaşkanımız, NATO Liderler Zirvesi'ne 14'üncü kez katılıyor ve en çok katılan lider. Bunun, Türkiye için kazanım olduğunu görmek lazım. Bu toplantılara şahit olmak liderlik için de çok önemli." dedi.

Zengin, CHP Grup Başkanvekili Günaydın'ın kendilerine "Sokağa çıkmıyorsunuz" dediğini aktararak, sokakta ve çarşıda vatandaşlarla buluştuklarını belirtti.

Türkiye'nin problemlerini çözmek için çalıştıklarını vurgulayan Zengin, "Bugüne kadar seçmenlerimizin kararı ortadadır. Bundan sonra da seçimleri kazanmak ve milletimizin rızasını almak üzere çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Genel Kurulda tartışma

Grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinden önce yerinden söz alan AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, "CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, aziz milletimizin mukaddes değerlerini ve kutsal kitabımızı açıkça alaya alan sözde 'stand up' gösterisini grup kürsüsünden savunduğuna esefle şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Özgür Özel'den "Manisa milletvekili" şeklinde bahsedilmesini eleştirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Demir'in düşüncelerini açıkladığını, Özgür Özel'in "Manisa milletvekili" olarak nitelendirilmesinde problem olmadığını dile getirdi.

CHP'yle ilgili "mutlak butlan" kararının bulunduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, espriyle hakaretin birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini, milletin kutsallarına kimsenin hakaret edemeyeceğini kaydetti.

Bu sırada CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında kısa süre tartışma yaşandı.