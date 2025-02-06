Zeydan Karalar: Depreme Dirençli Adana İçin Bilim İnsanlarıyla Çalışıyoruz - Son Dakika
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Politika

Zeydan Karalar: Depreme Dirençli Adana İçin Bilim İnsanlarıyla Çalışıyoruz

Zeydan Karalar: Depreme Dirençli Adana İçin Bilim İnsanlarıyla Çalışıyoruz

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, büyük deprem felaketinin yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliklerinde, deprem sonrası tedbirlerin artırılması ve bilim insanlarıyla iş birliği yapılarak depreme dirençli bir Adana oluşturulması gerektiğini vurguladı.

06.02.2025 12:38  Güncelleme: 12:43
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Depreme dirençli Adana için bilim insanlarımızla birlikte çalışıyoruz."

Büyük deprem felaketinin yıl dönümünde çok sayıda insanımızın hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın bulunduğu alanda ve diğer noktalarda; enkaz altında kalan ve ebediyete intikal eden bütün vatandaşlar için anma etkinlikleri düzenlendi, dualar okundu.

Anma etkinliklerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Bilal Bilici, konuk milletvekilleri ile siyasiler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, depremde yakınlarını kaybedenler katıldı. Anma etkinliğinde "Acımız Tarifsiz Yasımız Sonsuz-Unutmadık Unutmayacağız" yazılı pankart açıldı.

Depremlerde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, acılarının hiç dinmeyeceğini bir kez daha dile getirdi ve sorumluların hak ettikleri cezalara çarptırılması isteklerini yineledi.

Duaların okunduğu anma töreninde acılı vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Zeydan Karalar, böyle afet anlarında insanların birbirine kesinlikle ayrım yapmadan yardım ettiğini, destek olduğunu belirterek, felaketler, afetler yaşanmadan tedbir alma noktasında ise hala çok eksik bulunduğunu anlattı.

Karalar şunları söyledi: "Deprem olur olmaz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte şehrin binalarını inceleyerek bir envanter çıkardık. Ağır, orta ve az hasarlı binaları tespit ettik. Olası bir depremde yıkılma tehlikesi bulunan binalarla ilgili devletimiz, belediyemiz ve vatandaşlarımız güç birliği yaparak bu tehdidi ortadan kaldırabiliriz. Böylece depreme dirençli bir Adana oluşturabiliriz.

Deprem anında arama kurtarma araçlarının enkazın olduğu noktalara gidebilmesi için trafiğin akar durumda olması gerektiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, vatandaşların bu konuda dikkatli olmasına yönelik uzun süredir yaptığı çağrıyı tekrarladı.

Depremin; dünyanın ve ülkenin bir gerçeği olduğunu ifade eden Karalar şöyle devam etti: "Depremlerin zarar vermemesini sağlamak mümkün. İki yıldır bilim insanlarıyla bu konularda çalışmalar, çalıştaylar, paneller düzenliyoruz. Elde ettiğimiz sonuçları ilçe belediyelerimizle de paylaşacağız. Adana'da bir mikro bölgeleme çalışması başlattık ve bütün Adana'nın zemin etüdünü yapacağız. O zemin etütlerine göre binaların yapılmasını sağlayacağız." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Zeydan Karalar: Depreme Dirençli Adana İçin Bilim İnsanlarıyla Çalışıyoruz - Son Dakika

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