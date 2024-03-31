Bugün sandık başına giden seçmenler 5 yıl görev alacak yerel yöneticilerini seçti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin tamamlanmasından sonra açılan sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.
Sonucu en çok merak edilen iller arasında bulunan Şanlıurfa'da şu ana kadar sandıkların yüzde (?) açıldı. Gelen ilk sonuçlara göre AK Parti adayı Zeynekl Abidin Beyazgül yüzde (?), Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar ise (?) oy aldı
Son Dakika › Politika › Türkiye'de Yerel Seçimlerin İlk Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Aydın'ın Efeler ilçesinde oy kullanım işleminin sona ermesinin ardından okullarda sayılan oy pusulaları İl ve İlçe Seçim Kurulu'na sevk edilmeye başlandı. İl genelinde ise 882 bin 124 seçmen 2 bin 918 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştirirken, saat 17.00 itibariyle oy kullanım işlemi sona erdi. Okullardaki sandıklarda sayımları tamamlanan ve tutanakları hazırlanan oylar polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde İl Seçim Kurulu'na getirilmeye başlandı.
İstanbul'da okullarda sayılan oylar torbalara konularak araçlarla Fatih'teki İBB'nin spor kompleksine getirilmeye başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandık güvenliğini sağlayan yurttaşlara seslenerek, 'Çağrım, sandık başındaki demokrasi kahramanlarımızadır; Birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın. Son imzalı tutanak da teslim edilene kadar görevinizi sürdürün. Demokrasimize, halkımızın oylarına sonuna kadar sahip çıkacağız' açıklamasını yaptı.
İstanbul Büyükçekmece'de yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Serkan Demir, Spiderman kıyafetiyle dikkat çekti. Vatandaşların ve özellikle çocukların ilgisini çeken Demir'in oy kullanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü El-Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in posterini asan 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Pankart, İncirlik Hava Üssü önündeki inşaat halindeki binaya asılmıştı. Gözaltına alınan kişilerin isimleri ise Y.S. ve H.Z. olarak açıklandı.
Siirt'in merkez Konacık köyünde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve adli soruşturma başlatıldı. Konacık köyünde güvenlik tedbirleri alınmış olup, tüm tarafların hassasiyetle hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.
Muğla'da yerel seçimler için oy kullanma işlemleri sona erdi ve oyların sayımına başlandı. Seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi için polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik ve itfaiye gibi kurumlar görev yaptı. Muğla genelinde 814 bin 986 seçmen bulunurken, en fazla seçmen Bodrum'da, en az seçmen ise Kavaklıdere ilçesinde bulunuyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve sayım işlemleri devam ediyor.
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, oy sayımı sürecinde manipülasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüşerek Gazze'deki son durumu ve Temas Grubu'nun faaliyetlerini değerlendirdi. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Türkiye genelinde oy verme işlemleri tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'ın seçim sonuçları sonrası yapacağı konuşma için hazırlıklar devam ediyor. Belediye önüne dev ekranlar kuruldu, seçim otobüsü getirildi, saat 21.00'dan Yavaş'ın açıklama yapması bekleniyor.
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