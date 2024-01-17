Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti\'nin adaylık toplantısına davet edildi

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerinde AK Parti'nin adayının belirleneceği toplantıya davet edildi.

Aday tanıtım toplantısında AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt, İl Başkanı Mustafa Çağlayan, MHP İl Başkanı Mustafa Öztürk de hazır bulunacak. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın adaylığının kesin gözüyle bakıldığı toplantı öncesi partililer, AK Parti binasında bir araya geldiler. AK Parti İl Başkanlığı'ndaki buluşmaya; Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, Belediye Meclis Üyeleri ve yöneticiler katıldı.

AK Parti heyeti Başkan Alan'ı tebrik ederek yerel seçimlerde başarılar diledi. - ZONGULDAK