Zonguldak\'ta CHP\'li Tahsin Erdem Belediye Başkanlığı\'nı kazandı

Politika

Zonguldak'ta resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan CHP'li Tahsin Erdem Valilik binası önünde kutlama yaptı.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Zonguldak Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Tahsin Erdem kazandı. Sandıkların sayımı devam ederken Tahsin Erdem, beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul ve partili yöneticiler ile Valilik binası önünde toplanan kalabalığa teşekkür konuşması yaptı.

Kutlamalar havai fişek gösterileri ile devam etti. Erdem, seçimi kazanma sürecinde oylarıyla kendisine destek verenlere teşekkür etti. - ZONGULDAK