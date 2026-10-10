Zorlu, 7 Türk devletiyle dış ticaretin 5 yılda 115 milyar dolara ulaştığını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Turan dediğimiz idealin açılış kapısı Türkiye- Azerbaycan kardeşliğidir, dostluğudur, iş birliğidir. Son dönemde iki kardeş ülkemizin ilişkilerini sarsmaya yönelik birtakım maksatlı girişimlerin olduğunu üzüntüyle takip ediyoruz" dedi.

Zorlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda 'Ortak Miras, Tek Yürek' temasıyla düzenlenen 'Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın ikinci gününde gerçekleştirilen 'Türk Dünyasının Geleceği: Gençlik, Kimlik ve Ortak Vizyon' Akademisyenler Paneli ile Türk Dünyası'nın Gelecek Vizyonu: Gençlik, İş Birliği ve Diplomasi Paneli öncesinde konuştu.

Yaklaşık 30 yıldır Türk dünyası coğrafyasında birçok görevde bulunduğuna ve çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Zorlu, geçmişte hayalini kurduğu birçok durumun günümüzde gerçekleşmeye başladığını belirtti.

"Türkiye'nin sadece 5 yılda 7 kardeş Türk devletimizle dış ticareti 115 milyar dolara ulaşmıştır"

Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk devletleri arasındaki ilişkilerin artık daha kurumsal bir biçimde devam ettiğini ve bu devletler arasında 30'dan fazla başlıkta çok güçlü bir iş birliğinin var olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin sadece 5 yılda 7 kardeş Türk devletimizle dış ticareti 115 milyar dolara ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl bu rakam 26 milyar dolardı. Bu elbette bizim için nihai hedef değildir çünkü dış ticaretimizin yaklaşık yüzde 4,5'ine tekabül etmektedir. Hedefimiz bütün Türk devletlerimizin ayrı ayrı dış ticaretlerinin yüzde 10'luk pastasına doğru ilerleyecek bir hedefe yönelmektir ve bunu gerçekleştirmektir" diye konuştu.

"Turan dediğimiz idealin açılış kapısı Türkiye-Azerbaycan kardeşliğidir, dostluğudur, iş birliğidir"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin tarihten miras kalan, geleceğe doğru ilerleyen ve dünyada örnek gösterilecek bir kardeşlik olduğunu vurgulayan Zorlu, "Turan, bizim için geçmişten miras aldığımız, geleceğe doğru ilerlediğimiz zaman zaman coğrafyaların merkezi değişse de bu büyük gönül coğrafyamızın bir olabildiği coğrafya ve kültür birlikteliğini ifade eden bir ülküdür. Turan dediğimiz bu idealin açılış kapısı da Türkiye-Azerbaycan kardeşliğidir, dostluğudur, iş birliğidir. Bu ilişkiler bugüne kolay gelmedi. Badireler atlatıldı, büyük sınamalardan geçildi, bedeller ödendi. Ama, son dönemde iki kardeş ülkemizin ilişkilerini sarsmaya yönelik birtakım maksatlı girişimlerin olduğunu üzüntüyle takip ediyoruz. Biz birbirimizi eleştirebiliriz, eksiklerimizi söyleyebiliriz ve bunun devletimizin kurumları en yüksek seviyede birbirlerine yaparlar ve yapmaktadırlar. Ancak, 'bir millet iki devlet' şiarımızın ve bizi bir araya getiren bu büyük ülkünün üzerinde hiçbir şey olamaz. İnanıyorum ki bu inanç ve sorumlulukla hareket ettiğimizde hiçbir provokasyon sonucuna ulaşamayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Azerbaycan cumhurbaşkanlarının en yüksek seviyede irtibat halinde olduğunu aktaran Zorlu, Ankara'nın ev sahipliğinde 29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirve Toplantısı'na katılacak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer devlet başkanları ile çok önemli kararlara imza atılacağını söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında pasaport yerine sadece kimlik kartıyla seyahat modeli uygulamasının hayata geçebilmesi için çalışmaların yürütüldüğünü belirten Zorlu, çok daha yüksek bir iş birliğine adım adım ilerleneceğine de vurgu yaptı.

"Önümüzdeki yüzyılı hep birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Orta Koridor'a ilişkin açıklamalarına değinen Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Tokayev, bizim Zengezur Koridor'u olarak bildiğimiz ve açılması için büyük gayret ettiğimiz Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki koridorun demir yolu ve ulaşım ağlarıyla Orta Koridor'a bağlanması için gerekli çalışmaların yürümesini teklif etti. Bu Hazar'ın kıyısında stratejik bir kalkandan geliyor. Biz Anadolu'da, Hazar'ın kıyısındaki bir başka devletle bu büyük ticaret koridorlarının birbiriyle bütünleşmesi için uğraşıyoruz. Dolayısıyla, kimsenin bunu durdurmasına izin vermeyeceğiz. Biz bir ve beraber olduğumuzda, hedefimize odaklandığımızda önümüzdeki yüzyılı hep birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum."