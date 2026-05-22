Zorlu: Diyarbakır Türk dünyasının parçası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Benim için bu geniş gönül coğrafyasının içerisinde Diyarbakır ayrılmaz bir parçadır, Türk dünyasının bir parçasıdır." dedi.

Zorlu, şair, yazar ve düşünce insanı Ziya Gökalp'i doğumunun 150. yılında anmak amacıyla Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu'nda düzenlenen "Uluslararası Ziya Gökalp Kongresi"nde yaptığı konuşmada, Gökalp'i okuma, anlama ve kavramanın birlikte yaşam düşüncesinin temelini de anlamak olduğunu söyledi.

Gökalp'e göre, ortak hedef, ortak vicdan ve ortak ülkülerin milleti bir araya getiren en önemli payda olduğunu ifade eden Zorlu, Gökalp'in, Türk milletinin nasıl daha güçlü biçimde birlik ve beraberlik içerisinde yaşayabileceğinin arayışında ve çabasında olduğunu dile getirdi.

Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır, tarihte medeniyetlerin buluştuğu, farklılıkların zenginlik sayıldığı ve birlikte yaşam iradesinin aslında somutlaştığı çok önemli bir vilayetimizdir. Bir coğrafyanın, bir kültürün taşıyıcısıdır. Ziya Gökalp'in yaklaşık 100 yıl önce ortaya koyduğu o çabalar ve düşünce sisteminin nasıl somut bir gelişme ile taçlanabilmesi yolunda önemli adımları atmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Cumhur İttifakı olarak 'Terörsüz Türkiye Projesi' ile birlikte 86 milyon yurttaşımızın huzur, barış ve güvenliği için nasıl Türkiye'mizi daha güçlü bir geleceğe taşıyabilirizin çabası içerisindeyiz."

Gökalp'in kökü mazide, ufku ve düşünce sistemi atide olan bir anlayışı kendilerine miras bıraktığını anlatan Zorlu, şöyle devam etti:

"Teknolojide, ilimde hemen her çağda gelişerek, yeniliği arayarak ve gerektiğinde bu transferleri de yapmak suretiyle ama kökünü, temelini ve tarihini unutmadan ilerleyebilme düşüncesinin de temel yapı taşlarını ortaya koymuştur. Bakın bunun en önemli örneklerinden biri, bugün icra ettiğimiz ve hayata geçirdiğimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayisi hamlemizdir. Onun önemli ayaklarından birisi Kızılelma'dır. Bu düşünce sistemini ete kemiğe büründürmeye çalışırken aynı zamanda teknolojik bakımdan da bizleri ileriye taşıyabilecek adımları da atmayı sürdürüyoruz. Savunma sanayisi projesi bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir."

Diyarbakır'ın sahip olduğu tarihi, kültürel ve fikri birikimle Türk dünyası için önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Benim için bu geniş gönül coğrafyasının içerisinde Diyarbakır ayrılmaz bir parçadır, Türk dünyasının bir parçasıdır. Bunun böyle kabul edilmesini istiyoruz. Çünkü bu kültürel zemin, bahsettiğim bu ortaklık ülküsü elbette burayı bir bütünün bir parçası haline getirmiştir. Şimdi bunu somutlaştırma zamanı da yaklaşıyor. İnşallah önümüzdeki aylarda bu ülkelerimizden, devletlerimizden, daha ötesi gönül coğrafyamızdan, Diyarbakır ile başta ticaret olmak üzere bu ilişkileri geliştirecek projeleri, işbirliklerini, faaliyetleri hep birlikte yapma konusunda mutabık kaldık. Önümüzdeki dönemde bunu da diğer kuruluşlarımızla, ilgili bakanlarımızla paylaşarak inşallah hep birlikte hayata geçireceğiz. İnanıyorum ki bu dönemde yeniden yükselen Hazar'ın suları bize Türk dünyası için yeni bir alan açarken, Dicle'nin sularının da yükselme zamanı geldi. Sadece birlikte yaşam irademizi taçlandırmayacağız. Aynı zamanda bu büyük vizyon çerçevesinde bu bölgemizi de bu coğrafyayı da gönül coğrafyamıza her anlamda bütünleştirerek inşallah geleceğe taşıyacağız. Böyle bakıyoruz meseleye ve Türk dünyasını da böyle algılıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk dünyasında çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Zorlu, Türkiye'nin güçlü olmasını ve milli birliğin taçlanmasını istediklerini söyledi.

Nevruz gününü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde geçen yıldan itibaren kutlamaya başladıklarını dile getiren Zorlu, ilerleyen aylarda bunu daha somut neticelere taşıyıp o günü bir bayram haline getireceklerini belirtti.

Bölgede çok önemli gelişmeler yaşandığını anlatan Zorlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dünya adeta bir kuralsızlığa ve kuralların ortadan kaldırıldığı bir korku dönemine doğru sürüklenmek isteniyor. Böyle bir dönemde Türkiye, ilkesel, insani ve barışçıl diplomasisiyle dünyaya örnek oluyor. Pek çok coğrafyada arabuluculuk sistemi hayata geçirilmek istendiğinde Türkiye ve Cumhurbaşkanımız öne çıkıyor, aranan bir konumda bugün. Bizler bunun kıymetini bilerek, daha iyisini arayarak, hep birlikte çalışarak ülkemizi bu korku imparatorluğu oluşturmak isteyen bu dönemden, bu ateş çemberinden koruyacağız ve inşallah hep birlikte güçlü, büyük ve milli birliğini tahkim etmiş bir Türkiye'yi ileriye doğru taşıyacağız."

Temasları kapsamında Valiliği ziyaret ederek Vali Murat Zorluoğlu ile görüşen Zorlu, daha sonra AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, İl Başkanı Ömer İler ve partililerle bir araya geldi.