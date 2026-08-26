Malazgirt Zaferi'nde YÖK Toplantısı - Son Dakika
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Malazgirt Zaferi'nde YÖK Toplantısı

Malazgirt Zaferi\'nde YÖK Toplantısı
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YÖK Başkanı Erol Özvar, Bitlis'teki toplantıda üniversitelerin bölgesel kalkınmaya katkısını değerlendirdi.

Malazgirt Zaferi’nin 955. Yıl Dönümü nedeniyle Bitlis’te bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde bölge üniversitelerinin rektörleriyle bir araya gelerek toplantı yaptı. Üniversite Rektörü Prof. Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve AİÇÜ’si Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ve bölge Üniversitelerinin Rektörleri toplantıya katıldı.

AİÇÜ’si Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında Ahlat’ta düzenlenen program kapsamında, bölge üniversitelerinin rektörlerinin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.

Toplantıda, yükseköğretim alanındaki gelişmeler ile bölge üniversiteleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Malazgirt Zaferi'nde YÖK Toplantısı

Sayın Özvar’ın başkanlık ettiği toplantıda, üniversite rektörleri kurumları hakkında genel bilgiler vererek fikir alışverişinde bulundu. Üniversitelerin bulundukları şehir ve bölgeye olan katkısına dikkat çeken Özvar; Üniversitelerimiz sanayi alanındaki gelişmelere sundukları katkılardan dolayı ülkenin ekonomik kalkınmasında büyük rol oynuyor. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerin bulundukları bölgenin sanayi gelişimine katkıda bulunup bulunmadıklarını gözlemliyoruz. Kurum olarak, üniversitelerimize nasıl destek verirsek bölgesel kalkınmadaki rolünü ve katkısını artırabiliriz düşüncesinden hareketle çalışıyoruz dedi.

Malazgirt Zaferi'nde YÖK Toplantısı

Kuruluş tarihiyle yeni sayılabilecek üniversitelerin gelişiminin ve belirli alanlarda öne çıkmasının zamanla gerçekleşeceğine inandığını ifade eden YÖK Başkanı  Özvar; “Üniversitelerimizin yurt içindeki ve yurt dışındaki görünürlüklerini artırmaları gerekmektedir. Dünya üniversitelerine baktığımızda bu hedefin akademik üretkenlikle sağlandığını görmekteyiz.” sözlerini kaydetti. 

Malazgirt Zaferi'nde YÖK Toplantısı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin yanı sıra Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, çevre illeri Rektörleri ve Prof. Dr. İlhami Gülçin de katıldı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Malazgirt, Bitlis, Son Dakika

Son Dakika Rektör Malazgirt Zaferi'nde YÖK Toplantısı - Son Dakika

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