Göz kaşıntısı şikayeti ile gitti kanser olduğunu öğrendi - Son Dakika
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Göz kaşıntısı şikayeti ile gitti kanser olduğunu öğrendi

03.08.2022 20:05
Göz kaşıntısı şikayeti ile gitti kanser olduğunu öğrendi

- Göz kaşıntısı şikayeti ile gitti kanser olduğunu öğrendi Göz kaşıntısı, çift görme, gözde yanma gibi şikayetlerle hastaneye başvuran 43 yaşındaki Fadimana Başkan kanser olduğunu öğrendi.

- Göz kaşıntısı şikayeti ile gitti kanser olduğunu öğrendi

ANKARA - Göz kaşıntısı, çift görme, gözde yanma gibi şikayetlerle hastaneye başvuran 43 yaşındaki Fadimana Başkan kanser olduğunu öğrendi. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuşan Başkan, bu tür şikayetleri olanların geç kalmadan bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini söyledi.

Göz kaşıntısı, gözde aşırı sulanma, bazen çift görme gibi problemler yaşayan Fadimana Başkan herhangi bir ağrı sızı hissetmediği için doktora gitmeyi ihmal etti. Zaman geçtikçe gözlerindeki kaşıntı, yaşarma ve çift görme, televizyona bakınca net görememe gibi şikayetleri artınca doktora başvurdu ve kanser olduğunun öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Kör olmasına ve kanser hücrelerinin vücudun diğer bölgelerine metastaz yapmasına ramak kala doktora giden 3 çocuk annesi Fadimana Başkan, vücudunun herhangi bir yerinde ağrı sızı olmadığı için doktora gitme gereği duymadığını ifade etti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir operasyon ile sağlığına kavuşan Başkan, vatandaşlara bu tür şikayetleri olduğunda, geç kalmadan bir sağlık kuruluşuna başvurmaları noktasında tavsiyelerde bulundu.

"Doktor kanser olduğumu söyledi"

Başkan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Gözlerimde akıntı, kızarma ve çift görme başlamıştı. Ereğli'de özel bir doktora gittim. Özel doktor bana baktı. Kanser olduğumu söyledi. Sonrada bu hastaneye başvurdum. Burnumun içinde de varmış. KBB burnuma da baktı. Şimdi beni ameliyat edecekler. Önce burnumdan, sonra da gözlerimden. Dişlerimi alacaklar, damağımın içini alacaklar. Allah izin verirse yarın ameliyat olacağım" ifadelerini kullandı.

"Fadimana hanım sol çene kemiğinde kanser tanısı alarak bize başvurdu"

Ameliyatı gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Aydın Yılmaz ise kanser hastalığının çok sinsi olduğunu ve çok yavaş ilerlediğini söyledi. Ameliyat öncesinde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Aydın Acar, "43 yaşında Konya Ereğli'den gelen hastamız Fadimana hanım sol çene kemiğinde kanser tanısı alarak bize başvurdu. Bu süreçte hastadan öncelikle biyopsi aldık, tanıyı netleştirmeye çalıştık. Sonrasında tanının kanser gelmesi üzerine görüntüleme yöntemlerini değerlendirerek ameliyatı planladık. Bugün de ameliyata başladık. Ameliyatta çene kemiğinin tamamını çıkartacağız. Ameliyat esnasında gözün durumunu değerlendireceğiz, gözün çıkarılıp çıkarılmayacağını ameliyatta karar vereceğiz" diye konuştu.

Hasta Fadimana Başkan ameliyat oldu. Gerekli tedavi süreci uygulandı, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu oldu.

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Kaynak: İHA

Ameliyat, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Göz kaşıntısı şikayeti ile gitti kanser olduğunu öğrendi - Son Dakika

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