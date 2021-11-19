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1. Doğu Pediatri Kongresi başladı - Son Dakika

1. Doğu Pediatri Kongresi başladı

19.11.2021 14:17

1. Doğu Pediatri Kongresi başladı Çocuk sağlığı ve hastalıkları Diyarbakır'da masaya yatırıldı Doğu Pediatri Derneğinin Diyarbakır Dicle Üniversitesi kongre merkezinde düzenleyeceği 1. Doğu Pediatri kongresi başladı.

1. Doğu Pediatri Kongresi başladı

Çocuk sağlığı ve hastalıkları Diyarbakır'da masaya yatırıldı

DİYARBAKIR - Doğu Pediatri Derneğinin Diyarbakır Dicle Üniversitesi kongre merkezinde düzenleyeceği 1. Doğu Pediatri kongresi başladı.

1.Doğu Pediatri kongresi çocuk sağlığı ve hastalıklarının konuşulacağı çocuk kongresi bölgede geniş katılımlı ilk kongre olma özelliği taşırken, tüm illerden çocuk hekimlerinin katıldığı kongre dün itibariyle 18 kurslar ile başlayıp bugün ise yapılan oturumlar ile devam etti.

Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde yapılan toplantı öncesi Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Velat Şen ve Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Asena yapılan kongre ile ilgili bil verdiler.

"Meslektaşlarımızın bilimsel kongrelere katılmaları çok önemli"

Bölgemde ilk defa bu denli geniş katılımlı bir kongre düzenlediklerini belirten Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Velat Şen, "Geçtiğimiz yıl kurulan derneğimiz ile 2020 yıl sonu bulaşma toplantılarını 668 kişiyle gururla gerçekleştirdik. Umuyoruz ki bu 4 gün içerisinde burada hem bilimsel oturumlarımız hem de sosyal programlarımız çok verimli geçecektir. Seçkin konuşmacılarımız çocuk sağlığı ve hastalıklarında birçok gelişmeleri bizlere ayrıntılarıyla aktaracaklardır. Meslektaşlarımızın bu şekildeki bilimsel kongrelere katılmalarının çok önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Çocuk sağlığı ve hastalıklarını masaya yatıracağız"

1.Doğu Pediatri Kongresi'ni gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Asena ise, "2020 yılında kurduğumuz Doğu Pediatri Derneği nihayetinde online toplantılar sonrası şu an 865 katılımcı ile bir büyük pediatri çocuk sağlığı ve hastalıklarını konuştuğumuz, her yönüyle konuştuğumuz bir kongre gerçekleştiriyoruz. Davetimize icabet eden Uluslararası Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu hocamız, yine Bilim Kurulunun üyesi çok kıymetli Prof. Dr. Ateş Kara hocamız ve ismini sayamadığım onlarca hocamız şu an burada Diyarbakır'da ve çok geniş bir katılımla 1. Doğu Pediatri Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bizim için şu an geldiğimiz nokta inşallah bir adım bir başlangıç olacak ve her yıl bunu daha da geliştirerek her yıl çocuk sağlığı ve hastalıklarını masaya yatıracağız. Diyarbakır'da konuşacağız bunun için de sizlere de çok teşekkür ediyoruz. 18 Kasım'da 3 adet kurslarla başladık. Çocuk nöroloji, çocuk acil ve yoğun bakım, kursumuz ve çocuk EKG Kursu yani kardiyoloji kursu bugün itibariyle kongremizin ilk günü ve biliyorsunuz 2 yıldır gündemimizde olan korona virüs oturumumuzla devam edecek ilk gün. Akabinde her yönüyle yani çocuk sağlığı ve hastalıklarını ilgilendiren nöroloji, metabolizma, beslenme, endokrin acil yoğun bakım tüm yönleriyle dolu dolu bir kongre geçireceğiz. Akabinde sosyal programlarımız olacak, katılımcılarımızı ağırlama adına. Yani özetle çocuk sağlığı ve hastalıkları her yönüyle ele alınacak" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından 21 Kasım'a kadar sürecek olan ve çocukların sağlığının konuşulacağı 1.Doğu Pediatri Kongresi çeşitli oturumlarla başladı.

1. Doğu Pediatri Kongresi başladı
1. Doğu Pediatri Kongresi başladı
1. Doğu Pediatri Kongresi başladı
1. Doğu Pediatri Kongresi başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 1. Doğu Pediatri Kongresi başladı - Son Dakika


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