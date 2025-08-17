1 Milyon Aileden Destek: İlk Öğretmenim Ailem - Son Dakika
1 Milyon Aileden Destek: İlk Öğretmenim Ailem

1 Milyon Aileden Destek: İlk Öğretmenim Ailem
17.08.2025 12:19
Bakan Göktaş, 'İlk Öğretmenim Ailem' uygulamasının 4 ayda 1 milyon aile tarafından kullanıldığını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında hayata geçirilen 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasının 4 ay içinde 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başladığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, anne ve babaların ebeveynlik sürecini doğru yönetmesi için birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek, olumlu ebeveynlik tutum ve becerilerini desteklemek, eşler arasındaki sağlıklı evlilik hayatını güçlendirmek amacıyla Aile Yılı kapsamında 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasını geliştirdiklerini hatırlattı. Uygulamanın, çiftlere ilk yuva kurdukları andan itibaren destek olmak amacıyla tasarlandığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Eşler arasındaki iletişime yönelik konular ile ailelerin çocuk gelişimi konusunda ihtiyaç duyduğu bilgileri, bu uygulama ile tek çatı altında topladık. Uygulamamız, çocuk gelişimi ve aile hayatına dair ücretsiz, güvenilir ve kapsamlı bilgilerle ebeveynlere rehberlik ederken, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini destekleyen içerikler sunuyor. Her şeyden önce anne ve babalara, çocukların gelişimini takip edebilme imkanı veriyor. Bunun yanı sıra uygulamada, çocuk gelişimi hakkında temel bilgilerle, pozitif anne, babalık becerilerini desteklemeye yönelik öneriler yer alıyor. Ebeveynler, dijitalin dışında çocuğun gelişim dönemine uygun ve ailece yapabilecekleri bilgilere ve aktivite önerilerine ulaşabiliyor. Bebek bekleyen aileler için, doğuma hazırlık, gebelik dönemi günlük yaşam ve psikolojik değişimler gibi konularda bilgilendirici içerikler sunuyor."

SORULAR UZMANLAR TARAFINDAN CEVAPLANIYOR

Uygulamada sadece anneler için değil babalar için de özel bir bölüm hazırlandığını belirten Bakan Göktaş, ailelerin, uygulama üzerinden çocuk gelişimi, ergenlik ve aile içi konulara dair soru ve sorunlarını interaktif şekilde uzmanlara iletip cevap alabileceklerini ifade etti. GSM operatörleriyle yapılan anlaşma çerçevesinde kullanıcılarının internet paketinden herhangi bir harcama yapmadan mobil uygulamayı kullanabildiğini ifade eden Göktaş, "Uygulamamız hizmete girdiği Nisan 2025'ten bugüne kadar vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. Dijital bir rehber olma özelliği taşıyan uygulamamız 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlandı" dedi.

DOĞUM YARDIMI ÖDEME BİLGİSİNE UYGULAMADAN ULAŞILABİLİYOR

Doğum öncesinden başlayarak ergenliği kapsayacak şekilde çocukların gelişim dönemine özgü bilgilere 'rehber' bölümünden ulaşılabildiğini de belirten Bakan Göktaş, "Ayrıca 2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum yardımlarımızdan faydalanmak isteyen ailelerimiz başvurularını 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden de yapabiliyor. Sosyal yardım hizmetlerimizin erişilebilirliğini artırmak ve vatandaşlarımızın süreçleri şeffaf bir şekilde takip edebilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu çalışma sayesinde doğum yardımı başvurusu onaylanan aileler ödeme bilgisine yine uygulama aracılığıyla ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.

'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması, Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Teknoloji, Rehber, Sağlık, Kadın, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 1 Milyon Aileden Destek: İlk Öğretmenim Ailem - Son Dakika

