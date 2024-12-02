10 Yaşındaki Çocuk, Nadir Tümörden Kurtuldu - Son Dakika
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Sağlık

10 Yaşındaki Çocuk, Nadir Tümörden Kurtuldu

Hasan Berat, Adana'da nadir görülen pankreas tümörünü başarıyla atlatarak sağlığına kavuştu.

02.12.2024 22:58
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10 yaşındaki Berat, milyonda bir görülen tümörden Adana'da kurtuldu

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, pankreasında erken yaşta milyonda bir görülen tümör çıktı

ADANA - Adana'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 10 yaşındaki Hasan Berat'ın pankreasında erken yaşta milyonda bir görülen tümör çıktı. Yaklaşık 6 saat süren bir ameliyatla Hasan Berat, kitlesi alınıp sağlığına kavuştu.

Mersin'de yaşayan Bilal ve Mücahide Sezer çiftinin 10 yaşındaki evlatları Hasan Berat, 23 Temmuz'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler sonucu küçük Berat, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çözüm bulunamadı Adana'ya sevk edildi

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de tetkikler yapılan Hasan Berat'ın pankreasında tümör olduğu teşhis edildi. Ancak Hasan Berat, ameliyat için Adana'da bulunan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Adana'ya getirilen Berat'ın pankreasındaki kitlenin erken yaşta milyonda bir görülen bir kitle olduğu tespit edildi. Geçen 26 Kasım'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görevli Öğretim Üyesi Dr. Kamuran Tutuş ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Sarıtaş tarafından kapalı yöntemle ameliyat edildi. 1 hafta hastanede kalan ve sağlığına kavuşan Hasan Berat, taburcu edildi.

"Vaka tesadüfen tespit edildi"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Dr. Kamuran Tutuş, "Hasan Berat'ın vakası tesadüfen tespit edildi. Pankreasta tümörler genelde erişkin hastalarda ortaya çıkıyor. Çocuklarda çok çok nadir gördüğümüz bir vaka. Bu yaşta bu vakayla ilk yaptığımız ameliyat diyebiliriz. Yaptığımız ameliyatı ise kapalı yöntemle gerçekleştirildi" dedi.

"Bu yaşta bu vakayla gerçekleştirdiğimiz ilk işlemi yaptık"

Doç. Dr. Gökhan Sarıtaş ise ameliyat sırasında hastanın dalağının korunduğunu anlatarak, "Bu yaşta bu vakayla gerçekleştirdiğimiz ilk işlemi yaptık. Ameliyat sırasında hastamızın dalağı korundu. Ameliyat sonrasında hastamız iyileşti. Genel Cerrahi ve Çocuk Cerrahi klinikleri olarak bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Bu tümörler genelde 20-40 yaş arasında ve daha yaşlı bireylerde gözüküyor. Böyle küçük yaşta vaka neredeyse hiç görülmedi" diye konuştu.

Hasan Berat ise ameliyattan önce karnının çok ağrıdığını ancak şu anda iyi olduğunu, biran önce okula geri dönmek istediğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 10 Yaşındaki Çocuk, Nadir Tümörden Kurtuldu - Son Dakika

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