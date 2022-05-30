14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya'da düzenleniyor - Son Dakika
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14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya'da düzenleniyor

30.05.2022 15:13

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Aksu ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen kongreye ilişkin düzenlenen basın toplantısında TAJEV ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, Türk- Alman Jinekoloji Kongresi Bilimsel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Üstün ile kongreye yurt dışından katılan Prof. Dr. Kutluk Oktay, Prof. Dr. Camran Nezhat, Prof. Dr. Ceana Nezhat ve Prof. Dr. Farr Nezhat yer aldı.

Prof. Dr. Ünlü, Kovid-19 salgını nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları kongreye bu yıl yoğun katılım sağlandığını söyledi.

Kongrenin 30 yıllık bir tecrübeye sahip olduğunu ifade eden Ünlü, "Türk-Alman Jinekoloji Kongreleri bir marka haline geldi. Her konuda çok titiz çalışıyor, en ufak detayı düşünüyoruz. Bu yıl kongremize 1500'e yakın kişi katılım sağladı. 30'a yakın alanında uzman ismi davet ettik." dedi.

"Menopoz yaşı geciktirilebiliyor"

ABD Yale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay ise doğurganlığı koruma ve over (yumurtalık) dokusunu dondurma, menopozu önleme ve geciktirme üzerine araştırmalar yürüttüğünü anlattı.

Bu kapsamda oldukça başarılı sonuçlar elde edildiğini vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğurganlığı koruma yöntemi önceden yetişkinlere yönelik bir uygulamaydı. Özellikle kanser tedavisinin yan etkileri, kemoterapi ve radyasyon yumurtalık rezervini azaltıyor. Yumurtalık rezervi ise doğuşta sabit olması nedeniyle bu gibi durumlarda kadınlar erken menopoza giriyorlar. Geliştirdiğimiz yöntemler, erken menopozu önlemek için bu süreç olmadan önce over dokusu çıkarılıp, dondurularak saklanması ve kanser tedavisi sonuçlandıktan sonra dokunun nakledilerek uygulanmasını içeriyor. Hastaya bu yöntemi uygulayarak hem menopozdan çıkmasını hem de doğurganlığın devam etmesini sağlıyoruz."

Oktay, kanser tedavisinin yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da doğurganlığı etkilediğini belirterek, uygulamaların bebekler üzerinde bile doğurganlığı koruma şansı olduğunu ifade etti.

Geliştirilen yöntemlerdeki başarılar arttıkça, yeni uygulamalara başladıklarını ifade eden Oktay, menopoz yaşının da bu yöntemlerle geciktirilebildiğini dile getirdi.

"Çikolata kisti" kanserin habercisi olabilir

Toplantıda kadınlarda görülen bir hastalık olan ve "çikolata kisti" olarak bilinen "Endometriozis" hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Farr Nezhat da hastalığın kansere dönüşme potansiyeli olduğuna dikkati çekti.

Prof. Dr. Camran Nezhat ise daha öncesinde büyük kesilerle yapılan cerrahi operasyonların, minimal invaziv cerrahide küçük bir kesiyle gerçekleşebileceğini söyledi.

Bunun devrim niteliğinde bir cerrahi olduğuna işaret eden Nezhat, bu yöntemin ameliyatın süresi, hastanede yatış ve iyileşme süresine de olumlu yansıdığını kaydetti.

14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, 1 Haziran'da sona erecek.

14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya'da düzenleniyor
14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya'da düzenleniyor
14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya'da düzenleniyor
14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya'da düzenleniyor

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Antalya'da 14. Türk Alman Jinekoloji Kongresi düzenlendi Antalya'da 14. Türk Alman Jinekoloji Kongresi düzenlendi 14. Geleneksel Sermayecik Köyü Çilek Festivali düzenlendi 14. Geleneksel Sermayecik Köyü Çilek Festivali düzenlendi
Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya'da düzenleniyor - Son Dakika


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