18 Ayda 80 Kilo Veren Hastanın Kronik Hastalıkları İyileşti

Sağlık

18 ayda 80 kilo verdi, kronik hastalıklarından kurtuldu

ANKARA - Aşırı kiloları sonrası Ankara Etlik Şehir Hastanesi Obezite Merkezi'ne başvuran Emre Al, 18 ayda verdiği 80 kilo sonrası hipertansiyon, diyabet ve uyku apnesi olmak üzere 3 kronik hastalığı yendi.

Ankara'da yaşayan 46 yaşındaki Emre Al, 10 yaşından itibaren kontrolsüz bir şekilde hızlı kilo almaya başladı. Kilo almanın önüne geçemeyen Al, 175 kiloya kadar çıktı. Aşırı kiloları sebebiyle yürümekte ve nefes almakta zorluk yaşayan Al, bu süreçte uyku apnesi, hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi sağlık sorunları yaşadı. Sosyal hayatının ve hareket alanının kısıtlanmasından bunalan Al, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Obezite Merkezi'ne başvurdu. Doç. Dr. Harun Karabacak ve ekibi tarafından 8 haftalık eğitime alınan Al, daha sonra tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından ise düzenli ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeye başlayan Al, yaklaşık 18 aylık sürede 170 kilodan 90 kiloya kadar düştü. Al'ın fazla kilolarından kurtulması ise diyabet, uyku apnesi ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıklardan kurtulmasına da neden oldu.

"Kilolarımı vermemin ardından şeker ilacını ve tansiyon ilacını bıraktım"

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Obezite Merkezi'nde eğitime alındığını ifade eden Al, "Eğitimlerde yaklaşık 5-6 kilo vermemi sağladılar. 165 kilo civarındayken ameliyata girdim. Şu anda 90 kiloyum. Ameliyat süreci benim için biraz rahat geçti çünkü söylenenleri birebir uyguladım. Kilolarımı vermemin ardından şeker ilacını ve tansiyon ilacını bıraktım. Uyku apnesinden dolayı maske ve cihazla uyuyordum. Şimdi cihazı da bıraktım" ifadelerini kullandı.

"Oplu taşıma araçlarında kimse yanıma oturmuyordu çünkü neredeyse iki kişilik yeri kaplıyordum"

Kilolu olduğu dönemde tıpkı bir engelli birey gibi olduğunu söyleyen Al, "İnsanın en zoruna giden şey; bir mağazaya gittiğinizde beğendiğinizi değil bulduğunuz almak zorunda kalıyorsunuz. 8 merdiven çıkınca nefes nefese kalıyorsunuz. İş yeri ile evimin arası 900 metreydi ve ben üşendiğim için arabayla gidiyordum. Şimdi mümkün olduğu kadar yürümeye başladım. Futbol maçlarına gitmeye başladım. Spor yapabiliyorum. Şu anda her konuda çok fazla artıları var. Toplu taşıma araçlarında kimse yanıma oturmuyordu çünkü neredeyse iki kişilik yeriş kaplıyordum.

Almadan giden dolmuş ve taksilerin olduğunu biliyorum. Zor bir durumdu, içime kapanıktım" dedi.

"Kilo verdikten sonra eşim 'o kadar sessiz uyuyordun ki öldün sandım' dedi"

Uyku apnesi krizi girdiği sırada eşinin kendisini uyandırması için güçsüz duruma düştüğünü ifade eden Al, "Benim eşim 50 kilo civarı ve beni ayağıyla uyandırmak zorunda kalıyordu. Geçtiğimiz günlerde beni uyandırdı ve 'o kadar sessiz uyuyordun ki öldün sandım' dedi. Yaşamaya başladım, nefes almaya başladım" dedi.

"Artık yürüyebiliyorum, koşabiliyorum, spor yapabiliyorum"

Kilolarını vermesinin ardından daha aktif bir hayat biçimine sahip olduğunu dile getiren Al, "Yürüyebiliyorum, koşabiliyorum, spor yapabiliyorum. Obezite ekibi beni bir dakika yalnız bırakmadı. Ameliyat sonrası muayeneye ben gelmesem bile, beni telefonlar arayarak çağırdılar" şeklinde konuştu.

"Şu anda bu üç hastalık için herhangi bir medikal tedavi kullanmamakta"

Doç. Dr. Karabacak ise eğitimin ardından konseyde ameliyat kararı aldıklarını söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Cerrahi işlem olarak halk arasında yaygın olarak bilinen tüp mide ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası süreçte de şu anda 90 kiloya inmiş durumda. Şeker, tansiyon ve uyku apnesi gibi rahatsızlıklardan kurtulmuş durumda. Şu anda bu üç hastalık için herhangi bir medikal tedavi kullanmamakta. Ameliyat sonrası takiplerini yine merkezimizde aylık takipler olacak şekilde devam ediyoruz."