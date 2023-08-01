18 Yıl Boyunca Karnında Ameliyatta Unutulan 3 Parça Gazlı Bezle Yaşadı - Son Dakika
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18 Yıl Boyunca Karnında Ameliyatta Unutulan 3 Parça Gazlı Bezle Yaşadı

01.08.2023 13:12

Giresunlu Yaşar Çakmak, 2005 yılında anjiyo için gittiği hastanede karnında unutulan üç parça gazlı bez nedeniyle 18 yıl boyunca sağlık sorunları yaşadı. Gazlı bezin çıkarılmasının ardından yaşadığı maddi ve manevi kayıplar nedeniyle mahkemeye başvuracak.

Giresun'da 2005 rahatsızlığı nedeniyle 53 yaşındaki Yaşar Çakmak, Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde ameliyat edildi. Ameliyattan sonra karın ağrıları çeken Yaşar Çakmak, bu ağrılarının yarasından kaynaklandığı düşünüldü. Gittiği hastanelerde bir türlü ağrısının sebebi belirlenemeyen Çakmak, başka hastalık teşhisleri konularak tedavi almaya başladı. 18 yıl sonra Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin tıbbi patoloji tetkik sonuç raporuna göre karnında üç parça gazlı bez olduğu belirlendi.

Geçirdiği ameliyatta karnından 3 parça gazlı bez unutuldu! Gerçeği 18 yıl sonra öğrendi

"AMELİYATTAN SONRA BİR TÜRLÜ SAĞLIĞIMA KAVUŞAMADIM"

Yaklaşık 18 yıl önce 2005 yılında Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde yapılan anjiyo sonrası karnında üç parça bez unutulduğunu ve 18 yıl sonra bunu öğrendiğini anlatan Yaşar Çakmak, "Rahatsızlığımdan dolayı 2005 yılında Giresun'da gittiğim hastanede anjiyo yapıldı. Bu ameliyattan sonra bir türlü sağlığıma kavuşamadım. Ondan sonraki süreç benim için baya sıkıntılı geçti. Karın ağrılarım, sağlık şikayetlerim bir türlü bitmedi. Birçok defa başka hastanelere gittim. Gittiğim hastanelerin birinde kanser tanısıyla tedavi uygulanmaya başlandı ancak, patoloji raporları gelince kanser olmadığım anlaşıldı. Ancak bir türlü şikayetimin nedeni de bulunamıyordu. Son yıllarda karnımda şişlik meydana gelmeye başlayınca Samsun'daki Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat etme kararı aldılar. Yapılan ameliyatta karnımda en büyüğü 15x9 cm, en küçüğü 1,8 x 0,6 üç adet spanç olarak bilinen gazlı bez bulundu" dedi.

Geçirdiği ameliyatta karnından 3 parça gazlı bez unutuldu! Gerçeği 18 yıl sonra öğrendi

"ŞU ANDA YÜZDE 73 ENGELLİYİM"

Karnındaki gazlı bezin ameliyatla çıkarılmasının ardından şikayetlerinin son bulduğunu ancak gazlı bezin vücudunda kalıcı sağlık sorunlarına neden olduğunu ifade eden Çakmak, "2005 yılındaki ameliyatta karnımda unutulan gazlı bez 18 yıl sonra çıkarıldı ama bende telafisi mümkün olmayan sağlık sorunları bıraktı. 18 yıl boyunca gazlı bez nedeniyle sağlık mücadelesinde verdiğim maddi, manevi kaybım bir tarafa kalıcı sağlık sorunları bıraktı. Sol ayak parmağımın birini kaybettim. Gazlı bezin tetiklemesi sonucu sağ ve sol kalçalarıma platin takıldı. İç organlarım zarar gördü. İlk ameliyat olduğumda zımba gibiydim şu anda yüzde 73 engelli haline geldim" diye konuştu.

Geçirdiği ameliyatta karnından 3 parça gazlı bez unutuldu! Gerçeği 18 yıl sonra öğrendi

"HUKUK MÜCADELESİ VERECEĞİM"

Bundan sonrası için hukuk mücadelesi vereceğini de kaydeden Çakmak, "Sağlığımda telafisi mümkün olmayan izler bırakan bu sağlık skandalı nedeniyle hukuk mücadelesi vermek istiyorum. Bana büyük acılar çektiren ve bu hale getiren ihmalde kimin parmağı varsa tespit edilerek, gerekli cezanın verilmesini istiyorum. O dönem beni ameliyat eden doktorları biliyorum. Hala bu göreve devam ediyorlar. Doktorların birisi özel bir hastanede çalışıyor, diğerinin ise nerede görev yaptığını bilmiyorum. Ama devletimize, Sağlık Bakanlığımıza ve adaletimize güveniyorum. Bu ihmali onların yanına bırakmayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Sağlık 18 Yıl Boyunca Karnında Ameliyatta Unutulan 3 Parça Gazlı Bezle Yaşadı - Son Dakika


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