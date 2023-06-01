Gaz yağı içen 2 yaşındaki Alparslan, yaşam mücadelesi veriyor

İşte Erdoğan'ın 5 milyon TL borçlu olduğu isim

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi, 1. Aydın Sokak'taki evde oyun oynayan 2 yaşındaki Alparslan D., salondaki masada bulunan şamdandaki gaz yağını içti.

BİRDEN FENALAŞTI

Bir süre sonra fenalaşan minik çocuk, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Alparslan D., buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Tedaviye alınan minik çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.