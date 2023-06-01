Dün akşam saat 20.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi, 1. Aydın Sokak'taki evde oyun oynayan 2 yaşındaki Alparslan D., salondaki masada bulunan şamdandaki gaz yağını içti.
Bir süre sonra fenalaşan minik çocuk, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Alparslan D., buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedaviye alınan minik çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Son Dakika › Sağlık › Gaz yağı içen 2 yaşındaki Alparslan, yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika