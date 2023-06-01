Gaz yağı içen 2 yaşındaki Alparslan, yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Gaz yağı içen 2 yaşındaki Alparslan, yaşam mücadelesi veriyor

01.06.2023 13:08

Bursa'da masanın üzerinde bulunan şamdandaki gaz yağını içen 2 yaşındaki Alparslan D., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Minik çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi, 1. Aydın Sokak'taki evde oyun oynayan 2 yaşındaki Alparslan D., salondaki masada bulunan şamdandaki gaz yağını içti.

BİRDEN FENALAŞTI

Bir süre sonra fenalaşan minik çocuk, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Alparslan D., buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

2 yaşındaki Alparslan gaz yağı içerek hastanelik oldu

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Tedaviye alınan minik çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Arıkan: benım oğlumda içmişti 2 yaşındayken acank bi kaç yudum. hastaneye zor yetiştirdim. neyse ki korkulan olmadı 1 gece yattık kontrol altında. çocuk kurtulur fazla içememiştir zaten kokusundan. sağlıcakla büyüsün. Cevap Yaz 49 1 Yayından Kaldır
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İnegöl, Bursa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gaz yağı içen 2 yaşındaki Alparslan, yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaz yağı içen 2 yaşındaki Alparslan, yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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