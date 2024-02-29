Şırnak'ta rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi - Son Dakika
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Sağlık

Şırnak'ta rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi

Şırnak\'ta rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Elazığ\'a sevk edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 2 yaşındaki Emine A, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a nakledildi. Emine A'ya üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konulduktan sonra ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopter tahsis edildi ve Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

29.02.2024 11:33
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen Emine A'ya üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konuldu.

Emine A, ileri tetkik ve tedavi için tahsis edilen ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Şırnak'ta rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi - Son Dakika
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