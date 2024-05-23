3 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
MUŞ - Muş'ta solunum sıkıntısı yaşayan 3 günlük bebek için ambulans uçak havalandı.
Muş İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesinde solunun sıkıntısı yaşayan 3 günlük bebek için ambulans uçak istenildiği belirtildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na ambulans uçak gönderildi. Ambulansla havalimanına götürülen bebek, ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
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