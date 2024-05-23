3 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika
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Sağlık

3 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

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Muş'ta solunum sıkıntısı yaşayan 3 günlük bebek için ambulans uçak havalandı. Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesinde solunum sıkıntısı yaşayan bebek için ambulans uçak talep edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na ambulans uçak gönderildi ve bebek Ankara Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

23.05.2024 19:00
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3 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

MUŞ - Muş'ta solunum sıkıntısı yaşayan 3 günlük bebek için ambulans uçak havalandı.

Muş İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesinde solunun sıkıntısı yaşayan 3 günlük bebek için ambulans uçak istenildiği belirtildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na ambulans uçak gönderildi. Ambulansla havalimanına götürülen bebek, ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 3 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika

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