4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi

4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
04.03.2026 19:25
Tayvan'da 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynayan bir üniversite öğrencisi, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

Tayvan'da bir üniversite öğrencisi, kış tatili sırasında online oyunlara aşırı bağlılık göstermesinin bedelini hayatını kaybederek ödedi.

UYUMADAN OYUN OYNAMANIN BEDELİNİ CANIYLA ÖDEDİ

Üniversiteye giden 20 yaşındaki bir genç, dört gün üç gece boyunca hiç uyumadan oyun oynamasının ardından beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Tayvan basınındaki haberlere göre, ailesinin defalarca dinlenmesi yönündeki uyarılarına kulak asmayan genç, tatil boyunca bilgisayar başında kesintisiz vakit geçirdi. Gencin, dört gün boyunca yemek ve temel ihtiyaçlarını büyük ölçüde ihmal ettiği belirtilirken, gecenin ilerleyen saatlerinde beynindeki bir atardamarın yırtılması sonucu ağır beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

DOKTORLAR VE UZMANLARDAN UYARI

Bu olay sonrası nöroloji uzmanları, uzun süreli uykusuzluğun kan basıncını aşırı yükselttiğini, damar duvarlarında yırtılmalara yol açabildiğini ve özellikle genetik yatkınlığı olan kişilerde inme/ beyin kanaması riskini kat kat artırdığını vurguladı. Tayvan'da daha önceki yıllarda da internet kafelerde günlerce oyun oynayan gençlerin ani ölümleri sıkça gündeme gelmişti.

Gençlik, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi - Son Dakika

