4 Yaşındaki Selim'e Radyasyonsuz Kalp Ameliyatı

İZMİR'de kalp ritim bozukluğu (taşikardi) tanısı bulunan Selim Ali Kaya (4), 3 boyutlu (3D) elektroanatomik haritalama yöntemi ile yapılan radyasyonsuz ablasyon işlemi sonrası sağlığına kavuştu. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Aritmi ve Elektrofizyoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Cem Karadeniz, "Hastamızda çoklu ilaç kullanımına rağmen taşikardi atakları sürüyordu ve kalp fonksiyonları azalmaya başlamıştı. 3 boyutlu sistemle aritmi odağını tespit ederek ortadan kaldırdık. Hastamızı ilaçtan kurtarmış olduk" dedi.

Bir şirkette yönetici Ramazan Kaya (35) ile Melis Kaya (35) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Selim Ali Kaya'ya, 1 aylıkken özel bir hastanede taşikardi tanısı konuldu. Çeşitli hastanelerde tedavi gören ve bir süre yoğun bakımda kalan Selim Ali Kaya'ya ilaç tedavisi uygulandı. Selim Ali'nin atakları devam edince, İzmir Şehir Hastanesi'nde operasyon kararı alındı.

ERTESİ GÜN TABURCU OLDU

Çocuk Aritmi ve Elektrofizyoloji Kliniği'nde 9 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda, Prof. Dr. Cem Karadeniz, Doç. Dr. Kaan Yıldız ve ekibi tarafından 3 boyutlu elektroanatomik haritalama yöntemi kullanıldı. Radyasyon kullanılmadan kasıktan girilerek oluşturulan özel manyetik alan ve bilgisayarlı sistemle aritmi odağı tespit edilip ablasyon işlemi uygulandı. Selim Ali Kaya, operasyonun ardından ertesi gün taburcu edildi.

'İZMİR'DE BİZİM MERKEZİMİNDE YAPILIYOR'

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Cem Karadeniz, "Hastamızda çoklu ilaç kullanımına rağmen taşikardi atakları sürüyordu ve kalp fonksiyonları azalmaya başlamıştı. 3 boyutlu sistemle aritmi odağını tespit ederek ortadan kaldırdık. Hastamızı ilaçtan kurtarmış olduk. Bu yöntem İstanbul, İzmir ve Ankara'da uygulanıyor. İzmir'de bizim merkezimizde yapılıyor. Dünyada önemli sayıda işlem yapan merkezlerden biriyiz. Geçen sene 500'e yakın vaka vardı. Ayda 35-40 civarında hastamız var" diye konuştu.

'HEMEN KOŞUP OYNAMAYA BAŞLAYABİLDİ'

Melis Kaya ise "Doktorumuza güvendik. Şu an oğlumun sağlık durumu çok iyi. Ameliyattan sonra ayaklandı. Hemen koşup oynamaya başlayabildi. Korktuğumuz gibi ameliyat sonrası kötü bir süreç geçirmedik" dedi. Ramazan Kaya da oğluna 1 aylıkken tanı konulduğunu, uzun bir tedavi sürecinin ardından operasyon kararı alındığını belirtip, "Geçtiğimiz hafta operasyon yapıldı. Oğlum sağlığına kavuştu. Kontrollerimiz devam edecek" diye konuştu.

Haber: Kadir ÖZEN- Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,