Sağlık

45 yıllık tiryaki Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sigarayı bıraktı

BURSA - Bursa'da 45 yıldır sigara tiryakisi olan 73 yaşındaki Burhan Sevimli, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Hayat Merkezi'ne başvurarak sigara bağımlılığından kurtuldu.

Kanser erken teşhis, kronik hastalıkların takibi, kadın ve üreme sağlığı gibi birçok koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulduğu sağlıklı hayat merkezleri, sigara ile mücadelede de önemli rol oynuyor. 45 yıldır günde iki buçuk paket sigara içen 73 yaşındaki Burhan Sevimli, eşinin ilaçla sigarayı bırakmasını örnek alarak Yıldırım Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu. Yapılan değerlendirme sonrası ilaç verilen Sevimli, sigarayı bırakmayı başardı.

Askerlik görevi sırasında sigaraya başladığını belirten Sevimli, "45 yıl boyunca günde iki buçuk içtim. Kızım, sigara bıraktırma hattından randevu almış geldim doktor hanımla görüştüm. İlaç verdiler. Bu ilaçla 11. günde sigara içmezsin dediler. Dediği gibi oldu ben 11. günde sigara içmedim. O gün bugündür içmiyorum. Hiç de aramıyorum. Düşmanı cebimden attım gitti. Rahatlama oldu. Ciğerlerim Allah'a şükür temiz. Sigara içenlere tavsiye ediyorum. 171'i arayın bir ilaç veriyorlar. Çok faydasını görürsünüz siz de bırakırsınız sigarayı. Ben şimdi hiç aramıyorum siz de aramazsınız" şeklinde konuştu.

Eşi örnek oldu

Sigarayı bırakma sürecinde eşine destek olan ve daha önce kendisi de sigara bırakma polikliniği aracılığı ile bağımlılıktan kurtulan 61 yaşındaki Perihan Sevimli ise, " Sağlık Bakanlığı'nın Alo 171 hattını arayarak Sigarayı 7 yıl önce bıraktım. Bir kutu ilaçla sigarayı bıraktım. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

8 ayda 500 kişi başvurdu

Sigara bırakma polikliniğe başvurmak isteyen vatandaşların Alo 171'i ya da Yıldırım Sağlıklı Hayat Merkezi'nin arayarak randevu alabildiğini vurgulayan Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. Azize Selçuk Çelebi ise, "Danışanların önce genel değerlendirmesini yapıyoruz. Bağımlılık düzeylerini tespit ediyorum. Uygun olan hastalarımıza bakanlığımız tarafından gönderilen sigara bırakma ilaçları var. Ücretsiz olarak hastalara veriliyor. Tabi bazı hastalarda ilaç kullanamadığımız durumlarda farklı tedavi yöntemlerini konuşuyoruz. Hastalarla beraber samimiyetle bu süreci götürüyoruz. Sonuçta pek çok hastamız sigarayı bırakıyor. Polikliniğimize toplamda 5 bin civarı hasta başvuru yaptı. Bu yıl da 500 civarında başvuru var. Düzenli bir şekilde hasta kabulü yapıyoruz" dedi.