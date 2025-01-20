5 Aylık Bebek için Ambulans Helikopter Sevki

Ambulans helikopter 5 aylık bebek için Elazığ'a havalandı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçe hastanesinde tedavi gören 5 aylık bebek ambulans helikopter ile Elazığ'a sevk edildi.
Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde takibi yapılan 5 aylık bebeğin ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'na yapılan talep ile 5 aylık bebek ambulans helikopter ile Elazığ'a sevk edildi.
5 aylık hasta bebeğin Elazığ'da tedavisine başlandı.
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