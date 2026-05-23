7 Aylık Bebek İçin Hava Ambulansı Havalandı

Malatya'nın Darende ilçesinde solunum yetmezliği çeken 7 aylık bebek için ambulans helikopter havalandı.
Edinilen bilgiye göre Darende'de 7 aylık erkek bebek B.A aniden rahatsızlandı. Solunum yetmezliği olduğu belirlenen hastaya ilk müdahale Darende Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra hasta hava ambulansıyla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Hastanın tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. - MALATYA
