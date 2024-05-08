Sağlık

7 kişiye umut olan organları yetiştirmek için zamanla yarıştılar

SAMSUN - Samsun'da 27 yaşında hayatını kaybeden genç kadının bağışlanan 7 organı hastalara umut oldu. Ekipler ise organları hastanelere ulaştırmak için zamanla yarıştı.

Samsun'da ailesinin ismini açıklanmasını istemediği 27 yaşındaki C.T. adlı genç kadının tedavi altına alındığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, genç kadının organlarını bağışlama kararı aldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyat ile kalp, akciğer, karaciğer, 2 böbrek ve 2 kornea alınarak dokuları uyan hastaların tedavi gördüğü hastanelere götürüldü.

Organ Nakli Samsun Bölge Koordinatörlüğünün organizesi ile ekipler adeta zamanla yarıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de organları taşıyan UMKE araçlarına havalimanına kadar eskortluk yaptı. Ayrıca trafik ekipleri havalimanı yolu boyunca kavşaklarda görev alarak organların en hızlı bir şekilde uçaklara yetiştirilmesi için seferber oldu. Kalp ve akciğer, Sağlık Bakanlığına bağlı 2 ayrı ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi. Karaciğer, 2 börek ve 2 kornea ise Sivas ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde organ bekleyen hastalara ulaştırıldı.

Organ Nakli Samsun Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, "Ülkemizde yaklaşık 32 bin insanımız karaciğer, kalp, böbrek, ciğer ve kornea bekliyor. Maalesef bu insanlarımızın birçoğunu kaybediyoruz. Bu insanlar için tek şansımız organ bağışı. Burada da bir ailemiz çok onurlu bir davranışta bulunarak organları bağışlama kararı aldı. 2 böbrek, bir karaciğer, kalp, akciğer ve kornealar ile birlikte 7 kişiye umut oldu. Ülkemizin çeşitli yerlerinde organ bekleyen, doku bekleyen 7 ayrı kişiye yaşam umudu oldu. Allah rahmet eylesin diyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz" dedi.