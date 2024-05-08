7 kişiye umut olan organları yetiştirmek için zamanla yarıştılar - Son Dakika
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Sağlık

7 kişiye umut olan organları yetiştirmek için zamanla yarıştılar

Samsun'da hayatını kaybeden genç kadının bağışlanan 7 organı, hastalara umut oldu. Organları hastanelere ulaştırmak için ekipler zamanla yarıştı. Genç kadının organları, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla alındıktan sonra organ nakli ekipleri tarafından hastanelere götürüldü. Organları taşıyan araçlara trafik ekipleri eskortluk yaparken, havalimanında da organların uçaklara yetiştirilmesi için trafik önlemleri alındı. Kalp ve akciğer İstanbul'a, karaciğer, böbrek ve kornealar ise Sivas ve Samsun'da organ bekleyen hastalara ulaştırıldı. Organ Nakli Samsun Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, organ bağışının önemine dikkat çekerek, 7 kişiye umut olan organ bağışının hayat kurtardığını belirtti.

08.05.2024 20:32
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7 kişiye umut olan organları yetiştirmek için zamanla yarıştılar

SAMSUN - Samsun'da 27 yaşında hayatını kaybeden genç kadının bağışlanan 7 organı hastalara umut oldu. Ekipler ise organları hastanelere ulaştırmak için zamanla yarıştı.

Samsun'da ailesinin ismini açıklanmasını istemediği 27 yaşındaki C.T. adlı genç kadının tedavi altına alındığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, genç kadının organlarını bağışlama kararı aldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyat ile kalp, akciğer, karaciğer, 2 böbrek ve 2 kornea alınarak dokuları uyan hastaların tedavi gördüğü hastanelere götürüldü.

Organ Nakli Samsun Bölge Koordinatörlüğünün organizesi ile ekipler adeta zamanla yarıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de organları taşıyan UMKE araçlarına havalimanına kadar eskortluk yaptı. Ayrıca trafik ekipleri havalimanı yolu boyunca kavşaklarda görev alarak organların en hızlı bir şekilde uçaklara yetiştirilmesi için seferber oldu. Kalp ve akciğer, Sağlık Bakanlığına bağlı 2 ayrı ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi. Karaciğer, 2 börek ve 2 kornea ise Sivas ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde organ bekleyen hastalara ulaştırıldı.

Organ Nakli Samsun Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, "Ülkemizde yaklaşık 32 bin insanımız karaciğer, kalp, böbrek, ciğer ve kornea bekliyor. Maalesef bu insanlarımızın birçoğunu kaybediyoruz. Bu insanlar için tek şansımız organ bağışı. Burada da bir ailemiz çok onurlu bir davranışta bulunarak organları bağışlama kararı aldı. 2 böbrek, bir karaciğer, kalp, akciğer ve kornealar ile birlikte 7 kişiye umut oldu. Ülkemizin çeşitli yerlerinde organ bekleyen, doku bekleyen 7 ayrı kişiye yaşam umudu oldu. Allah rahmet eylesin diyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 7 kişiye umut olan organları yetiştirmek için zamanla yarıştılar - Son Dakika

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