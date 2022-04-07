7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 36 kişi vefat etti, 9 bin 354 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 9 bin 354 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 36 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 10 bin 885 hasta taburcu olurken bugün 215 bin 229 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,38 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,11 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,38 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 171 bin 659 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 994 BİN 461 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 791 bin 874 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 994 bin 461 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 674 bin 368 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 10 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 41 kişi hayatını kaybederken 10 bin 314 de yeni vaka tespit edilmişti.