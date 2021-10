79 yaşındaki hastanın kalça kırığına lokal anesteziyle ameliyat - Son Dakika

BİLECİK Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek rahatsızlığından diyaliz tedavisi gören Nazif Kütükçü'nün (79) kalça kırığı çivileme ameliyatı, yüksek hayati riski nedeniyle lokal anesteziyle yapıldı. Başhekim Yardımcısı Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Murat Altun, hastanın sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Gayet ağrısız ve bir anestezi komplikasyonuna maruz kalmadan hastamızın ameliyatını tamamladık. Şu an için her şey yolunda, bugün hastamızı ayağa kaldırdık, oturttuk" dedi.

Bilecik'te yaşayan ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Nazif Kütükçü, kalçasındaki kırık nedeniyle Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Başhekim Yardımcısı Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Altun, ilerleyen yaşı nedeniyle ameliyatın yüksek hayati risk taşıdığını belirledi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Kütükçü'nün kalça kırığı çivileme ameliyatının, lokal anestezi altında yapılmasına karar verildi. Opr. Dr. Altun ve ekibinin yer aldığı ameliyat başarılı tamamlanırken, Kütükçü sağlığına kavuşup kısa sürede ayağa kalktı.

'HER ŞEY YOLUNDA'Opr. Dr. Altun, Nazif Kütükçü'nün sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyaliz tedavisine devam edildiğini söyledi. Altun, "Nazif amcamız genel durumu itibarıyla anestezi açısından yüksek risk oluşturan bir grupta kalça kırığı ile bize başvurdu. Kalça kırığı cerrahisinde anestezi açısından riskli olduğu için kalça kırığının çivileme ameliyatını lokal anestezi ile yapmaya karar verdik. Gayet ağrısız ve bir anestezi komplikasyonuna maruz kalmadan hastamızın ameliyatını tamamladık. Kendisi aynı zamanda diyaliz hastası olduğu için şu anda ameliyat sonrası diyalizini alıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok şu an için her şey yolunda, bugün hastamızı ayağa kaldırdık, oturttuk ve şu anda işler yolunda" dedi.

İbrahim Kütükçü, lokal anesteziyle gerçekleşen ameliyatın ardından babası Nazif Kütükçü'nün sağlığına kavuştuğunu söyledi. Ayağa kalktığını gördükleri için çok mutlu olduklarını belirten Kütükçü, "Riskli ameliyattı, böyle uyuması mümkün değildi. Doktor beyimiz riski aldı çok başarılı, güzel bir ameliyatla sonuçlandı ameliyatımız. Şu anda tekrar diyalize bağlanabildi, hayatı devam edebiliyor. Babamız gerçekten iyi, tahmin etmiyordum bu kadar iyi olabileceğini ama inşallah daha da iyi olacak" diye konuştu.