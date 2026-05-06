82 Yaşındaki Kadın, Robotik Rehabilitasyonla Yürümeye Başladı
06.05.2026 02:40
Fikriye Altuntecim, inme sonrası 3 ayda yürüyebilme yetisini robotik rehabilitasyon ile kazandı.

ANKARA'da inme geçirdikten sonra yatak seviyesinde tamamen hareketsiz kalan emekli öğretmen Fikriye Altuntecim (82), Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde uygulanan robotik rehabilitasyon ve çok yönlü fizik tedavi programı ile 3 ayda yeniden oturup yürüyebilir hale geldi.

Fikriye Altuntecim, 6 ay önce baygınlık geçirmesinin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Beynine pıhtı attığı belirlenen ve inme geçirdiği belirlenen Altuntecim, 2 ay yoğun bakımda kaldı. Bacak fonksiyonlarını yitiren Altuntecim, yatak seviyesinde hiç hareket edemez duruma geldi. Altuntecim, Etlik Şehir Hastanesi Robotik Rehabilitasyon Kliniği'nde uygulanan çok yönlü rehabilitasyon programı ile fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci sayesinde 3 ayda yeniden oturur pozisyona ve yürüyebilir seviyeye geldi.

'YATAKTAN GÜNLÜK HAYATA DÖNMEYE BAŞLADIM'

Fikriye Altuntecim, 3 aylık tedaviyle yeniden ayağa kalktığını söyleyerek, "Yeniden adım atmaya başladım, her gün 1-2 adım şeklinde. Artık yataktan yavaş yavaş günlük hayatıma dönmeye başladım. Burada rehabilitasyon sürecinde, 3 parmağım çalışıyordu. 3 parmağımla hamur yoğurdum. Oklava verdiler, hamur açtım. Bir başka gün evin yatak odasına götürdüler. Çorap giymeyi öğrettiler. Tırnak kesmeyi, diş fırçalamayı öğrettiler. O arada konuşma terapisine gidiyordum. Bir süre sonra el bölümünde ve fizik tedavi bölümünde kalem tutmayı öğrettiler. Birinci sınıf çocuklarının çizgili defterleri gibi deftere çizgi çizmeyi öğrendim. ve 3'üncü ayın sonunda kurallı yazı yazmayı öğrendim. İlk destekçim eşim oldu. Çocuklarım çok çabaladı. Daha sonra bastonla yürümeye başladım. Sağ dizim, sağ ayağım, belimin sağ tarafı, omzum, elimin iki parmağı halen çalışmıyor" dedi.

'ÖZEL SİSTEMLERLE TEDAVİ UYGULADIK'

Etlik Şehir Hastanesi Robotik Rehabilitasyon Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Aslıhan Uzunkulaoğlu ise Altuntecim'in hastaneye ilk geldiğinde yatak seviyesinde olduğunu aktararak, "Ellerini, kollarını kıpırdatmakta, beslenmekte, ileri seviyede güçlük çekiyordu. Ancak şimdi çok şükür yardımla yürüyebilir, yemeğini yiyebilir ve günlük işlerini yapabilir durumda. Öncelikle yatak seviyesinden oturma seviyesine getirdik hastamızı. Mevcut medikal durumlarının düzeltilmesi için çabaladık. Sonrasında ekip olarak beslenmesi, yürümesi, hareket etmesi, konuşması, bilişsel fonksiyonlarına yönelik çalışmalar yaptık. Tedavi salonlarımızda denge ve oturma egzersizleri ile başladık. Sonrasında gelişmiş denge cihazlarımızda ve diğer terapatik simülasyon cihazlarımıza aldık hastamızı. Aynı zamanda bilişsel durumuna yönelik özel sistemlerle bilişsel fonksiyonlarını geri yerine getirmek için çeşitli tedaviler uyguladık" dedi.

'REHABİLİTASYON OLAY OLDUĞUNDA BAŞLAR'

Doç. Dr. Uzunkulaoğlu, rehabilitasyonun olay olduğu anda başladığını belirterek, "İlk günden itibaren biz hastaları yoğun bakımda dahi rehabilitasyon tedavilerini almaktan yanayız. Ne kadar erken başlarsak tedavinin faydası o kadar iyi oluyor. Her seviyede uygulanacak farklı tedaviler var. Bunlara göre yönleniyoruz. Hastalık yok, hasta var. Her hasta kendi özeline değerlendirilmeli. Nörolojik hastalıklarda rehabilitasyon mümkün olduğunca erken başlamalı. 4 ila 6 haftalık bir süreçte başlıyoruz genellikle tedavilere. Ama her hastanın ilerleyişine, fonksiyonlarına ve diğer hastalıklarına göre bu süreç değişebiliyor. Ne kadar erken rehabilite edersek o kadar iyi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

