Sağlık

83 yaşında böbrek kanseri tanısı alan Sönmez, ameliyatsız yöntemle sağlığına kavuştu

İSTANBUL - 5 yıl önce erken evre mesane kanserini atlatan ve 5 sene sonra da böbrek kanseri olduğunu öğrenen 83 yaşındaki Necmettin Sönmez ileri yaş ve sahip olduğu sağlık sorunları nedeniyle doktorlar tarafından cerrahi tedavi olması uygun görülmedi. Buna rağmen radyasyon onkolojisi kliniğinde gerçekleştirilen radyoterapi tedavisinde 5 seanslık radyocerrahi yöntemiyle sağlığına kavuştu. Sönmez, "Kanserden korkmuyorum. Doktorlarımız sayesinde ve teknolojik cihazlar ile korkmamızın da hiçbir anlamı yok" dedi.

5 yıl önce mesane kanserini atlatan 2 çocuk ve 3 torun sahibi Necmettin Sönmez, 3 ay önce de böbrek kanseri olduğunu öğrendi. Hiçbir ağrı sızısı ya da belirtisi olmamasına rağmen her yıl tetkiklerini düzenli yaptıran Sönmez'in kontrollerinde, sol böbreğinde 2 santimetrelik tümör tespit edildi. Erken evre böbrek kanseri tanısı almasına rağmen ileri yaşından ötürü şeker, tansiyon ve kalp rahatsızlıkları da bulunduğu için doktorlar tarafından kendisine cerrahi yöntemle müdahale edilemeyeceği söylendi. Ataşehir Medicana Hastanesi'nde Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Gökhan Yılmazer'e başvuran Sönmez'e MR Linac cihazıyla 5 seansta radyocerrahi işlemi yapıldı. Mr Linac cihazinda rayoterapi tedavisi sonrası hastalığı kontrol altına alınan Sönmez, sağlığına kavuştu.

"Bırakın yaşayabildiğim kadar yaşayayım' dedim"

Tedavi sürecinin kolay olduğunu belirten Sönmez, "Başıma seneler sonra böyle bir şey geldi. Böbreğimdeki tümöre baktılar ve zararlı ve tehlikeli olduğunu söylediler. Heyete girdiğimde '83 yaşına gelmişiz, ancak 2-3 sene daha yaşarım, bırakın yaşayabildiğim kadar yaşayayım' dedim. Ama sağ olsun doktorlar beni bırakmayarak 'seni tedavi edeceğiz' dediler. Burada doktorumuz beni MR Linac cihazinda tedavi etti. Tümörü yok ettiler diye düşünüyorum" açıklaması yaptı.

"Kanserden korkmayın, erken tespit edildiğinde hemen yok edilebiliyor"

5 yıl önce de mesane kanserini yendiğini belirten Sönmez sözlerine şunları ekledi:

"Mesane kanserine de erken evrede yakalanmıştım. Bu yüzden, o zamandan bu zamana kontrollerimi düzenli şekilde yaptırdım. Böbrekteki tümörümü de 3 ay önce öğrenmiş olduk. Erken evre olduğu için hiçbir belirtim yoktu. Bu süreçte Gökhan Hoca bana çok yardımcı oldu. Tomografi VE MR çekildi. Buradaki cihaz sayesinde 5 seansta işlem bitti. Samimi olarak söylüyorum; ben artık kanserden korkmuyorum. Kanser korkulacak bir şey değildir. Erken tespit edildiğinde kanseri yenebiliyorsunuz. Doktorlarımız ve yeni gelişen teknolojik cihazlar ile korkmamızın da hiçbir anlamı yok. Ayrıca düzenli şekilde günde 3-4 kilometre yürüyüş yapıyorum. Yiyecek ve içeceklerime dikkat ediyorum."

Hastanın tedavi aşamasıyla ilgili bilgilendiren Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Gökhan Yılmazer, "Hasta bize geldiğinde böbrek kanseri erken evredeydi. Yapmamız gereken ise cerrahi müdahaleydi. Dahili problemleri ve bypass öyküsü vardı. Ayrıca ileri yaşta olduğu için cerrahi operasyon önerilmedi. Biz de stereotaktik radyocerrahi yöntemini düşündük. Bu aşamada hastanın MR'ları çekildi, erken evrede böbrek tümörü olduğunu tespit ettik. Hastamıza MR linac cihazında radyocerrahi planlamasını yaptık. Sol böbrek tümörümüz 2santimetreydi. Çevre dokularda ve lenfatik bölgede bir tutulumu yoktu" açıklaması yaptı.

"Çevre dokuda minimum hasar, tümörde de maksimum etkiyi sağlamış oluyoruz"

MR Linac cihazı ile tümörün net görünmesi, ışınlama esnasında tümörün hareketinin takip edilmesi ile radyocerrahi işleminde başarı oranını artırdığını belirten Uzman Dr. Yılmazer, "MR tabanlı olması nedeniyle hem böbrek tümörünü hem de normal çevre dokuyu daha net görmemizi sağladı. Özellikle tümörü çok net tespit ettik. Bu cihaz ile çevre dokuda minimum hasar, tümörde de maksimum etkiyi sağlamış oluyoruz. Mr Linac'ta gerçek zamanlı günlük planlar yaptık ve hastamızın tedavisini başarılı bir şekilde tamamladık" dedi.

"Tüm kanser türlerinde kullanabiliyoruz ve bize büyük bir avantaj sağlıyor"

1.5 Tesla Unity MR Linac cihazının tedavi açısından daha çok etkili olduğu kanser çeşitlerinden bahseden Uzman Dr. Gökhan Yılmazer, "Tüm kanser türlerinde kullanabiliyoruz ve bize büyük bir avantaj sağlıyor. Ama özellikli olarak MR tabanlı olduğu için öncelikle pelvik bölgede, prostat kanserlerinde, jinekolojik tümörlerde, pankreas tümörlerinde bize büyük avantaj sağlıyor. Bunun dışında sürrenal, kemik ve beyin metastazlarında da kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Genellikle 1-5 seansta tedavileri tamamlanıyor"

Cihaz ile yapılan tedavilerinden bahseden Uzman Dr. Gökhan Yılmazer sözlerine şunları ekledi:

"Genellikle 1-5 seansta tedavileri tamamlanıyor. Hastamıza da 5 seans ta günaşırı ışın tedavisini uyguladık. Başarılı bir şekilde tedavisi bitti. Kontrol tetkiklerin de sonuçlar gayet iyi çıktı. 3 ayda bir kontrollere devam edeceğiz. En önemli durum kanserin erken aşamada tespit edilmesidir. Kanserden korkmayalım, geç kalmaktan korkalım.