9 Aylık Bebek Hayata Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

9 Aylık Bebek Hayata Döndü

Geniş Video İzle

Baba, Heimlich Manevrası ile kurtardığı bebeğin akciğerinden çekirdek kabuklarını ameliyatla çıkardı.

18.03.2025 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 aylık bebek önce "Heimlich Manevrası" sonra ameliyatla hayata tutundu

Yuttuğu çekirdek kabuğu akciğerine bıçak gibi saplanan 9 aylık Mine bebek sağlığına kavuştu

BATMAN - Batman'da 9 aylık bebeğinin aniden morardığını ve soluksuz kaldığını gören baba, kızının yerdeki kabukları yutmuş olabileceği şüphesi ile uyguladığı "Heimlich Manevrası" ile soluk borusuna kaçan kabukları çıkardı. Hırıltısının devam etmesi üzerine hastaneye götürülen bebeğin akciğerine bir çekirdek kabuğunun dik bir şekilde saplandığı belirlenmesi üzerine ameliyata alındı ve bronoskopi yöntemi ile sağlığına kavuşturuldu.

Batman'da ikamet eden Kavak ailesi evde oturdukları sırada bir anda 9 aylık kızları Merve Kavak'ın morardığını ve nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. Kızını kucağına alan baba Kadri Kavak, kızının yerde bulduğu çekirdek kabuklarını ağzına aldığını bir kısmının hale ağzında olduğunu gördü. Baba Kavak, "Heimlich Manevrası" uygulayarak kızının soluk borusuna kaçan çekirdek kabuklarını çıkartmayı başardı.

Ancak kızının hırıltısının kesilmediğini gören baba Kavak, kızını Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü.

Yapılan tetkiklerde 9 aylık Mine Kavak'ın yuttuğu çekirdek kabuklarından 2-3 tanesinin dik bir şekilde akciğerine saplandığı belirlendi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Doktor Selim Özkaya tarafından ameliyata alınan 9 aylık Mine bebek, bronkoskopi işlemi ile ağız yoluyla ince, ince metal bir kamera tüpü ile akciğerlerine girilerek akciğere saplanan kabuklar çıkartıldı.

Kamera tüpü ile akciğerlere inildi

Yapılan tetkiklerde çocuğun yuttuğu çekirdek kabuklarının hem solunum yolunu kapattığını hem de akciğerlerine saplandığını belirten Doktor Özkaya, yapılan ameliyatın ardından başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Ameliyat sonrası çocuğun sağlığına kavuştuğunu belirten Doktor Özkaya, "9 aylık kız çocuğu hastamız, evde bulduğu çekirdek kabuklarını ağzına atma sonrası çocukta morarma olmuş. Aile "Heimlich Manevrası"nı uygulamış ama sonrasında hırıltı ve ara ara öksürük şikayeti olmuş. Hastanemizin acil servisine yaptıkları başvuruda yapılan tetkiklerinde yutmuş olduğu çekirdek kabuğunun akciğerine kaçtığını tespit ettik. Bronkoskopi dediğimiz işlemi yapmak üzere ameliyathaneye aldık. Ameliyat sırasında 2-3 tane çekirdek kabuğunun akciğerine kaçtığını ve solunum yolunu kapattığını gördük. Yabancı cisimleri temizledik. Ameliyat sonrası hastamızı yaklaşık 12 saat yoğun bakımda izledik. Şuan odaya aldık ve durumu gayet iyi" dedi.

"Çekirdek benzeri şeyleri çocuklardan uzak tutun"

Çocukların boğazına kaçabilecek çekirdek ve benzeri şeylerin çocuklardan mutlaka uzak tutulması gerektiği konusunda aileleri de uyaran Doktor Özkaya, "Bu vesile ile aileleri bilinçlendirmek adına özellikle 5 yaşına kadar çekirdek ve benzeri şeyleri çocukların ulaşamayacakları yerlerde tutmalarını öneriyoruz. Çocuklara çekirdek benzeri akciğere kaçabilecek cisimlerin verilmemesi gerekiyor" diye konuştu.

"Biz hata ettik siz etmeyin"

Kızının bir anda morardığını fark ettiğini belirten baba Kadri Kavak ise, "Akşam saat 22: 00 sıralarında yerde bulduğu çekirdek kabuklarını alıp ağzına atmış. Bir anda morarma başladı. "Heimlich Manevrası" ile 2-3 tane çıkarabildik ama geri kalanlar boğazına kaçmıştı. Bundan dolayı da hemen hastaneye geldik. Hastanede yapılan tetkiklerde solunumun şuan için iyi olduğunu ancak çekirdek kabuğunun dik olarak akciğere girdiğini bunun da oluşturabileceği iltihap ile daha kötü sonuçlar doğurabileceğini o yüzden de mutlaka alınması gerektiğini söylediler. Doktorumuz gerekli tüm özeni gösterdi ve ameliyata aldılar ve şuan sağlığına kavuştu" dedi.

Aileleri de uyaran baba Kadri Kavak, "Çekirdek kabuklarını, çekirdekleri çocuklardan uzat tutsunlar. Biz bir hata yaptık. Çekirdek kabukları yere düşmüştü elbette bilerek yapılan bir şey değil ama gerekli önlemin alınması çok daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ameliyat, Hastane, Sağlık, Batman, Bebek, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 9 Aylık Bebek Hayata Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar, Galatasaray’ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe’yi şampiyon ilan etti Ahmet Çakar, Galatasaray'ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etti
Arnavutköy’de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu Arnavutköy'de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu
Bakan Tunç’tan, PKK yöneticisi Cemil Bayık’a yanıt: İmralı’nın çağrısında bir şartı yok Bakan Tunç'tan, PKK yöneticisi Cemil Bayık'a yanıt: İmralı'nın çağrısında bir şartı yok
Verem, şiddet daha niceleri İşte Tanyeli’nin acı dolu hayat hikayesi Verem, şiddet daha niceleri! İşte Tanyeli'nin acı dolu hayat hikayesi
Canlı yayınlanan bilardo turnuvasında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı Canlı yayınlanan bilardo turnuvasında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Okan Buruk, şampiyonluk kutlamaları için şimdiden adres verdi Okan Buruk, şampiyonluk kutlamaları için şimdiden adres verdi
Okan Buruk, şampiyonluk kutlamaları için şimdiden adres verdi Okan Buruk, şampiyonluk kutlamaları için şimdiden adres verdi
Fabrikada işçi kıyımı Önce zam istediler sonrası hüsran Fabrikada işçi kıyımı! Önce zam istediler sonrası hüsran
Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil
İş arayanlar oraya akın etti 204 bin 632 kişi iş buldu İş arayanlar oraya akın etti! 204 bin 632 kişi iş buldu
Talisca’nın kötü performansının nedeni Fenerbahçelileri çıldırtacak Talisca'nın kötü performansının nedeni Fenerbahçelileri çıldırtacak

11:59 Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil
11:17 Diploma soruşturmasında üniversite kurucusundan İmamoğlu’nu köşeye sıkıştıracak ifade Diploma soruşturmasında üniversite kurucusundan İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak ifade
11:06 İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
22:00 ABD’den İran’a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur ABD'den İran'a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur
21:28 Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
21:10 Pozitifbank ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork tutuklandı Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı
20:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık
19:49 Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu
18:58 Kocaeli’nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor Kocaeli'nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor
18:49 Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı’ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı'ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa
18:47 Trump’tan İran’a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 13:16:38. #7.13#
SON DAKİKA: 9 Aylık Bebek Hayata Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.