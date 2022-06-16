9 yaşındaki Elif yürüyemiyordu, doğru teşhis ile koşmaya başladı

Koronavirüse yakalanan 9 yaşındaki Elif Karakaya, hastalıktan kurtulduktan sonra yürümesini ve koşmasını engelleyen başka bir rahatsızlıkla karşılaştı. Yaklaşık 2 ay teşhisi konulamayan bu hastalığın Guillan-Barre Sendromu olduğu ortaya çıktı. Karakaya, doğru teşhis ile 3 gün sonra yürümeye hatta koşmaya başladı. Uzm. Dr. Afşin Dezhakam koronanın çocuklarda başka hastalıkları tetiklediğini, 100 binde 1 görülen Guillan-Barre Sendromunun da bu hastalıklardan biri olduğunu söyledi.

Karakaya ailesi, 9 yaşındaki kızları Elif'in koronavirüse yakalandıktan sonra ağrı, halsizlik ve kaslarında güçsüzlük gibi şikayetlerinin artması üzerine birçok doktor dolaştı. Elif'in derin tendon reflekslerinin varlığı hastalığa teşhis konulmasını zorlaştırıyordu. Bir tavsiye ile Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzm. Dr. Afşin Dezhakam'a gelen Karakaya ailesi, burada kızlarının 100 binde 1 görülen Guillan-Barre Sendromuna yakalandığını öğrendi. Uzm. Dr. Afşin Dezhakam'ın uyguladığı tedavi yöntemi ile ayakta dahi duramayan Elif, 3 gün içinde koşmaya başladı. Koronavirüsün başka hastalıklara kapı açtığını belirten Dr. Afşin Dezhakam ailelere seslenerek, "Eğer güçsüzlük, kas ağrısı, sinir sisteminde duyu kaybı gibi bulgular görürlerse hemen hekimlere başvursunlar. Bir hastalık varsa hemen tedavi edilsin eğer edilmezse çocukların hayatı tehlikeye girebilir" dedi.

"ELİF'İN HASTALIĞINI TEŞHİS ETMEDE BİRAZ ZORLANDIK"

Guillan-Barre hastalığının 100 binde bir görülen çok nadir bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Afşin Dezhakam, grip, ishal gibi viral ve bakteriyel enfeksiyonlarla bu hastalığın ortaya çıktığını belirtti. Dr. Afşin Dezhakam hastalığın teşhis süreciyle ilgili de şöyle konuştu:

"Koronavirüs sonrasında da bu hastalık ortaya çıkıyor. Korona tanısı koyulan hastalarımızda bir, bir buçuk ay sonra Guillan-Barre hastalığını gördük. Bu konuyla ilgili araştırmalar mevcut. Elif'in hastalığını teşhis etmede biraz zorlandık çünkü belirtileri ve bulguları Guillan-Barre hastalığından farklıydı. Hastamız mayısın sonuna doğru güçsüzlük ve yürüyememe belirtileri ile bize başvurdu. Ayrıca bize gelmeden önce birkaç doktora da başvurmuş ama doktorlar derin tendon refleks bulgularını gördükten sonra Guillan-Barre hastalığını kafalarından uzaklaştırmış. Çünkü Guillan-Barre hastalığında derin tendon refleksleri kaybolur. Belirli işlemler yaptık yine de hastalığın Guillan-Barre hastalığı olduğuna dair pek kanıt bulamadık. Ama şüphemiz yüksek olduğu için çocuğun tedavisine başladık. Elif bize geldiğinde hiç yürüyemiyordu. 3 gün sonra ağrıları ve bacaklarındaki iğne batma hissi geçti ve yürümeye hatta koşmaya başladı"

"ELİF BURAYA GELDİĞİNDE NEFES ALMAKTA ZORLANIYORDU"

Hastalığın tedavi edilmezse kötü sonuçlanabileceğini vurgulayan Dr. Afşin Dezhakam, "Hastalığın tedavisinde Intravenous immunoglobulin yani IVIG uyguladık. Üç tane yöntemimiz var ama bunların en sağlamı ve yan etkisi daha az olan yöntem IVIG. Hastamızda IVIG tedavisine başladık ve bu tedavi ile vücudun kendi hücrelerine saldırı amacıyla ürettiği immunoglobulin etkisiz hale geldi. Eğer hastalık tedavi edilmezse kas güçsüzlüğü giderek yukarıya doğru çıkabilir ve solunum kaslarını da etkileyebilir. Zaten Elif buraya geldiğinde nefes almakta zorlanıyordu, solunum kasları da etkileniyordu. O kaslar etkilendiğinde daha tehlikeli. Hasta ventilatöre bağlanabilir ve çocuğu kaybedebiliriz. Şükür ki biz tedaviye başladık ve iyi sonuç aldık" ifadelerini kullandı.

Dr. Afşin Dezhakam ailelere seslenerek, "Koronovirüs geçiren çocukların ebeveynleri biraz daha dikkatli olsun. Eğer güçsüzlük, kas ağrısı, sinir sisteminde duyu kaybı gibi bulgular görürlerse hemen hekimlere başvursunlar. Bir hastalık varsa tedavi edilsin eğer edilmezse çocukların hayatı tehlikeye girebilir" şeklinde konuştu.

"HİÇ KALKAMIYORDU SÜREKLİ YATIYORDU ÜÇ GÜN KUCAĞIMDA GEZDİRDİM"

Elif'in babası Musa Karakaya ise yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"Elif'i bundan önce iki hastaneye götürdüm. Bir çaresini bulamadık. Tahlillerine falan baktılar ve temiz dediler. Onlar temiz deyince bende eşime çocuğumuzu Medicana'ya götürelim dedim. Daha önce iş kazası yaşamıştım ve burada omzumdan ameliyat olmuştum. Bu hastanedeki sağlıkçılara güveniyorum. Burada tanıdığım bir hoca Afşin hocaya yönlendirdi bizi. Elif hiç kalkamıyordu sürekli yatıyordu üç gün kucağımda gezdirdim. Ayın 26'sında buraya getirdik ve 3 gün sonra düzelmeye başladı. Şu an Allaha şükür sağlıklı sıhhatli artık yürüyüp koşabiliyor."

"ÇOCUK ÜÇ GÜN İÇİNDE YÜRÜMEYE BAŞLADI, MUCİZE GİBİ"

Elif'in annesi Nurcan Karakaya (45) ise "Çok zor bir süreçti. Çocuk yürüyemiyordu insan ne yapacağını bilemiyor gerçekten. Kucağımızda gezdiriyorduk en son buraya getirdik ve çocuk üç gün içinde yürümeye başladı, mucize gibi. Şu an Allaha şükür çok iyi durumda. Kucağımda gezdirmek yerine elini tutup gezdirmek çok daha iyi. Koşabiliyor, çocuklarla oynayabiliyor" dedi.