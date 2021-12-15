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Acil sağlık çalışanları Afrikalı meslektaşlarıyla İzmir'de ortak tatbikat yaptı - Son Dakika

Acil sağlık çalışanları Afrikalı meslektaşlarıyla İzmir'de ortak tatbikat yaptı

15.12.2021 14:59
Acil sağlık çalışanları Afrikalı meslektaşlarıyla İzmir'de ortak tatbikat yaptı

İzmir'de, Türkiye'den 70, Afrika'nın 9 ülkesinden 45 sağlık çalışanının katılımıyla "Acil ve Afet Tıbbı Uluslararası Ortak Saha Tatbikatı" düzenlendi.

İzmir'de, Türkiye'den 70, Afrika'nın 9 ülkesinden 45 sağlık çalışanının katılımıyla "Acil ve Afet Tıbbı Uluslararası Ortak Saha Tatbikatı" düzenlendi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Urla Uluslararası Acil, Afet Eğitim ve Similasyon Merkezinde gerçekleştirilen tatbikat öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye'nin 11 bin 155 kişilik Acil Sağlık ekipleriyle yalnızca ülkedeki değil tüm dünyada şifaya ihtiyacı olan herkesin yardımına koştuğunu belirten Birinci, Urla Uluslararası Sağlık Acil ve Afet Eğitim Simülasyon Merkezinde 2014'ten bu yana 32 ülkeden yaklaşık 800 sağlık çalışanının acil sağlık eğitimi aldığını söyledi.

Bugün ve yarın Senegal, Nijer, Gambiya, Sudan, Çad, Somali, Gine, Kamerun ve Cibuti'den sağlık personeliyle ortak tatbikat yapacaklarını aktaran Birinci, "4 yılı aşkın süredir TİKA'nın değerli katkıları ve ülkemizdeki eğitmenlerin özverisi ile Afrika kıtasındaki 9 farklı ülkede yerinde yapılan eğitimler ve daha sonrasında bu eğitim merkezinde yapılan eğitimlerin sonucunda önemli bir yol aldığımızı görüyoruz. Arkadaşlarımızdan ve karşı taraftan gelen bildirimler bu yönde." diye konuştu.

Birinci, bu tatbikatların acil sağlık hizmetlerinde ortak dil oluşturmak ve ortak hareket etmek için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Başlangıçlar önemli ama daha önemlisi bunu sürdürebilmek. Bu çalışmaları, yeni ortak tatbikatları devam ettirmeyi ve sağlam bir zincir haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

"Geçmişi hayal etmek kolay değil"

Türkiye'de 15 yıl öncesine kadar hastanelerde 106 bine yakın yataktan yalnızca 6 bininin nitelikli olduğunu anlatan Birinci, bu konuda büyük yol alındığını vurguladı.

Birinci, şöyle devam etti:

"Bugünkü hastanelere baktığımız zaman geçmişi hayal etmek çok kolay değil. 15 yılda bu hastanelerden daha fazla hastane yapıyorsunuz. Eskiden yatak başına 80 metrekare düşerken bugün 200 metrekarelerin üstünde hastaneler tesis ediyorsunuz. 100 yılda var olan yoğun bakım yatak sayısının 6 katı kadar yoğun bakım yatağı yapıyorsunuz. Kovid-19 sürecinde de mevcut yoğun bakım yatak sayısının yüzde 50'si kadar yatak kapasitenizi artıyorsunuz."

TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun da 60 ülkede 62 ofisle dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Birçok ülkede hastane ve sağlık merkezi inşa ettiklerini belirten Nurdun, "Her geçen gün önemi artan sağlık sektöründe eğitim faaliyetlerimiz de artıyor. Acil Tıp Kapasite Artırma Programı kapsamında başta Afrika ve Balkanlar olmak üzere bölgelerden eğitimler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Karantina Adası'nın 2011 yılından bu yana "Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi" olarak hizmet verdiğini hatırlattı.

Merkezde eğitim faaliyetleri yapıldığını kaydeden Öztop, "Balkan ülkeleriyle başlayıp, Orta Doğu, Orta Asya Cumhuriyetleri ve şimdi de Afrika ülkelerindeki katılımcılarla ilk günkü heyecanla acil sağlık eğitimleri devam ediyor." dedi.

Yaralılar sahra hastanesinde tedavi edildi

Konuşmaların ardından Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci'nin telsizden verdiği talimatla tatbikat başladı.

Afrika ülkelerinden gelen 45 sağlık çalışanıyla, Sağlık Bakanlığında görevli 70 UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli, belirlenen senaryoya göre kurtardıkları yaralıları sahra hastanesine getirerek tedavi etti.

Tatbikatın ilk kısmının tamamlanmasının ardından protokol üyeleri, sahra çadırında sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Tatbikata katılan yabancı sağlık çalışanlarına eğitimci eğitim sertifikaları, Bakan Yardımcısı Birinci tarafından verildi.

Acil sağlık çalışanları Afrikalı meslektaşlarıyla İzmir'de ortak tatbikat yaptı
Acil sağlık çalışanları Afrikalı meslektaşlarıyla İzmir'de ortak tatbikat yaptı
Acil sağlık çalışanları Afrikalı meslektaşlarıyla İzmir'de ortak tatbikat yaptı
Acil sağlık çalışanları Afrikalı meslektaşlarıyla İzmir'de ortak tatbikat yaptı
Acil sağlık çalışanları Afrikalı meslektaşlarıyla İzmir'de ortak tatbikat yaptı

Tatbikat, Afrika, İzmir, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Acil sağlık çalışanları Afrikalı meslektaşlarıyla İzmir'de ortak tatbikat yaptı - Son Dakika


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