Acil Tıpta Küresel Eşitlik Vurgusu

Sağlık

Acil tıpta küresel adalet: "Herkes için eşit sağlık hizmeti "

Prof. Dr. Cem Oktay:

" Gecenin üçünde de gündüz üçte de kalp krizi geçirebilirsiniz. Gündüz üçte geçirdiğiniz kalp krizine alacağınız bakımla gece üçte alacağınız bakım arasında dünyanın neresinde olursanız olsun fark olmaması gerekir"

ANTALYA - Prof. Dr. Cem Oktay, acil tıbbın uluslararası sorumluluk alanına değinerek, herkesin aynı sağlık bakım hizmetine ulaşma hakkı olduğuna dikkat çekti. Oktay, "Gecenin üçünde de gündüz üçte de kalp krizi geçirebilirsiniz. Gündüz üçte geçirdiğiniz kalp krizine alacağınız bakımla gece üçte alacağınız bakım arasında dünyanın neresinde olursanız olsun fark olmaması gerekir. İşte bütün çaba buradan kaynaklanmaktadır" dedi.

Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından düzenlenen 10. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 20. Türkiye Acil Tıp Kongresi'ne katılan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Cem Oktay, Uluslararası Acil Tıp Federasyonu bakış açısından "Acil Tıbbın Uluslararası Sorumluluğu" konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Aynı acil sağlık bakım hizmetine herkesin ulaşma hakkı vardır"

Acil tıbbın kaçınılmaz bir sağlık hizmeti olduğuna işaret eden Oktay, şu ifadelere yer verdi: "Acil tıp, diğer branşların aksine insanların ihtiyaç duyduğu anda ulaşabilmesi gereken 7 gün 24 saat hizmet veren bir branştır ve bu dünyanın neresinde olursanız olun ister kentsel ister kırsal aynı sağlık bakım hizmetine herkesin ulaşma hakkı vardır. Bu hak dolayısıyla acil tıp uzmanlığının diğer uzmanlıklardan farklı yönü, uluslararası acil tıp hizmetlerinin aynı kalitede herkese ulaştırılması çabasıdır."

Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere acil tıpla ilgili bütün derneklerin ve federasyonların acil tıp bilim alanında uluslararası çalışmalar yaptığını belirten Prof. Dr. Cem Oktay, "Türkiye Acil Tıp Derneği de Uluslararası Acil Tıp Federasyonu üyesi olarak 2002'den beri bu federasyon içinde aktif olarak görev almaktadır. Türkiye Acil Tıp Derneği'nin aynı zamanda bir uluslararası acil tıp çalışma grubu vardır ve bu komisyon aracılığıyla da sadece kendi ülkemiz için değil, dünyadaki gelişmeleri bize taşımak, bizdeki gelişmeleri dünya ile paylaşmak ve uluslararası işbirliği yapmak açısından aktif olarak çalışmaktadır. Türkiye Acil Tıp Derneği yine 2002 yılından beri Avrupa'daki bütün ülkeleri kapsayan bir çatı dernek olan Avrupa Acil Tıp Derneği'nin de üyesidir ve acil tıp uzmanlığının gelişmesi için faaliyet göstermektedir" diye konuştu.

"Acil tıbbi bakımın, her zaman erişilebilir, en yüksek kalitede ve hasta odaklı olması gerekmektedir"

Acil tıbbın halkın talebiyle kurulmuş bir uzmanlık dalı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Cem Oktay, şöyle devam etti: "1950'lerden sonra insanlar acil tıbbi bakım aradıkça tam zamanlı çalışacak eğitimli hekimlerin acil servislerde olması talep edilmiştir. Bu da acil tıbbı ayrı bir noktaya koymakta ve acil tıp uzmanlarını da bu konuda eğitimli olmaya zorlamaktadır. Başka ülkelerin acil tıp hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla da her ülkenin derneği ve bu işbirliği oluşturan federasyonlarla birlikte çalışarak, herkese eşit sağlık hizmetinin acil sağlık hizmetinin sunulması için çaba harcamaktadır. Çünkü gecenin üçünde de gündüz üçte de kalp krizi geçirebilirsiniz. Gündüz üçte geçirdiğiniz kalp krizine alacağınız bakımla gece üçte alacağınız bakım arasında dünyanın neresinde olursanız olsun fark olmaması gerekir. İşte bütün çaba buradan kaynaklanmaktadır. Acil tıbbi bakımın, her zaman erişilebilir, en yüksek kalitede ve hasta odaklı olması gerekmektedir. Eğitimli hekimlerle ve eğitimli sağlık personeliyle hizmet sunulduğu için de, hastane öncesi alandan hastanedeki yataklı servisler arasındaki en iyi geçişi sağlayacak branş olarak karşımıza çıkmaktadır.