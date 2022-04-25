Adana'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

25.04.2022 11:44
Adana'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

Adana'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı "Ben Olsaydım" temasıyla gerçekleştirildi.

Adana'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı "Ben Olsaydım" temasıyla gerçekleştirildi.

Vali Süleyman Elban, bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekerek, "Uyuşturucunun bir çok çeşidiyle birlikte çok hızlı yaygınlaşmasıyla ve maalesef bir çok uyuşturucu türünde bağımlılıktan kurtulmanın çok zor olması tedavi merkezleri de kuruldu. Bu tedavi merkezlerinde de çok fazla kişi tedavi almaya başladı. Bu bağımlılığa her geçen gün farklı bağımlılık türleri de ekleniyor. Bitkisel olan uyuşturucudan sentetiğe doğru ciddi bir oran yükselişi başlarken, şimdi de teknoloji bağımlılığı gibi birçok bağımlılık türleri de ortaya çıkmaya başladı." diye konuştu.

Elban, klasik mücadele yöntemlerinin ötekisine geçilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dünyanın her tarafında uygulanan mücadele yöntemlerini süratli bir şekilde ülkemizde kullanmak veya ülkemizdeki şartlar adapte etmek gibi bir mecburiyetle karşı karşıyayız. Konu ciddi ve tehdit oranı yüksek. Tedavi konusunda da ciddi problemler yaratan bir konu. Bu çalıştay hakikaten çok önemli. Bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Her biriniz konusunda çok farklı uzmanlıkları ve deneyimleri olan kişilersiniz. Sizlerin bu konuda çıkaracağınız notlar, öneriler mücadeleye belki çok farklı boyut katabilecek."

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da çalıştayın temel amacının, bağımlılıkla mücadele kapsamında sorun ve çözüm önerilerinin tartışılmasının yanı sıra katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimlerini paylaşabilmelerine zemin oluşturmak olduğunu belirtti.

Çalıştayların ilçelerde de gerçekleştirildiğini vurgulayan Nacar, programın uyuşturucu, tütün, alkol ve davranışsal bağımlıkla mücadele olmak üzere 4 grupta yapılacağını sözlerine ekledi.

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Süleyman Elban, Uyuşturucu, Adana, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Adana'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


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