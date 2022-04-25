Adana'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı - Son Dakika
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Adana'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

25.04.2022 12:00

Adana'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı Vali Süleyman Elban: "Kendi insanımız, gençliğimiz hedef haline geldi"ADANA Adana'da 'Ben olsaydım' temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı.

Adana'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

Vali Süleyman Elban: "Kendi insanımız, gençliğimiz hedef haline geldi"

ADANA Adana'da 'Ben olsaydım' temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı. Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, bağımlılıkla mücadelenin büyüyen bir sorun olduğunu söyledi.

Madde bağımlılığı hakkında farkındalık kazandırılması amacıyla Adana Valiliği himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentteki bir otelde 'Ben olsaydım' temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı.Çalıştayda alkol, tütün, uyuşturucu ve davranış bağımlılıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, "Bağımlılık, bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen, alımına devam edilmesi, bırakma isteğine karşılık bırakılamaması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamamasıdır. Bağımlılık, iyileşme ve nükslerle seyreden kronik bir beyin hastalığıdır. Günümüzde bağımlılıklara şeker hastalığı, kalp hastalıkları, astım, şizofreni ve demans gibi ilaç tedavileri ve koruyucu önlemler ile durdurulabilen ancak tamamen iyileşmeyen hastalıklar grubunda yer verilmektedir" ifadelerini kullandı.

Çalıştayın temel amacından da bahseden Nacar, "Çalıştayların temel amacı bağımlılıkla mücadele, sorun ve çözüm önerilerinin tartışılmasının yanı sıra, katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimlerini paylaşabilmelerine zemin oluşturup ülkemizde yürütülen çalışmalarında katılımcılar ve kamuoyuna aktarılabilmesidir. İlimizde 15 ilçede, ilçe çalıştayları kaymakam başkanlığında ilçe sağlık müdürlüğü sekretaryasında gerçekleştirilmiştir. İl düzeyinde gerçekleşecek olan çalıştayda açılış oturumu dışında 4 ana çalışma grubu yer almaktadır" diye konuştu.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ise madde kullanımının bütün Türkiye'nin sorunu hale geldiğini aktararak, "Yakın zamana kadar uyuşturucuyla mücadelede güvenlik güçlerimizin yürüttüğü çalışmalarda ülkemiz daha çok köprü konumundaydı. Yürütülen faaliyetleri konuşurken artık maalesef kendi insanımız, gençliğimiz hedef haline geldiği için yürütülen çalışmalar artık kendi insanımıza yönelik. Uyuşturucunun birçok çeşidiyle birlikte çok hızlı yaygınlaşmasıyla ve birçok uyuşturucu türünde bırakmanın çok zor olması nedeniyle çok fazla tedavi merkezleri de kurulmaya başlandı. Bu tedavi merkezlerinde de çok fazla kişi tedavi almaya başladılar. Bağımlılıkla mücadele büyüyen bir sorun olarak devam etmekte" dedi.

Konuşmaların ardından alkol, tütün, uyuşturucu ve davranış bağımlılıkları hakkında çalıştay düzenlendi. Çalıştaya ilçe belediye başkanları, ilgili kurum ve STK'ların yetkilileri katıldı.

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Süleyman Elban, Uyuşturucu, Alkol, Adana, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Adana'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı - Son Dakika


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