Adana'da Hastane Nakil Sürecine Soruşturma
Adana'da Hastane Nakil Sürecine Soruşturma

14.05.2026 17:17
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, hastaneye nakil sürecini incelemek için soruşturma başlattı.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü, evinde rahatsızlanan bir kişinin hastaneye nakil sürecine ilişkin tüm detayların aydınlatılması amacıyla gerekli idari inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, evinde rahatsızlanan kişinin hastaneye nakil süreciyle ilgili iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Evinde rahatsızlanan vatandaşımızın ambulansla hastaneye nakli, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından ilk andan itibaren titizlikle takip edilmiştir. Söz konusu nakil sürecine ilişkin tüm detayların aydınlatılması amacıyla gerekli idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Sürecin tüm aşamalarına yönelik soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sağlık, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
