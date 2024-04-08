Adana'da yaşayan ailenin ikiz çocuklarından 1,5 yaşındaki Miraç'ın şah damarı ile akciğer damarı arasındaki açıklık Konya'da yapılan başarılı operasyonla kapatıldı.
Dört çocuklu Menik ailesinin 1,5 yaşındaki oğlu Miraç, doğumdan önce bağırsaklarında fark edilen sorun nedeniyle doğduktan kısa bir süre sonra ameliyat edildi.
İkizi gibi gelişip büyüyemeyen Miraç'ın, hayati risk oluşturan şah damarı ile akciğer damarı arasında doğuştan çok geniş bir açıklık fark edildi.
Adana'da yapılan testler sonucu ameliyat edilmesi gerektiği belirtilen Miraç, Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Gökdemir ve ekibi tarafından ameliyata alınan Miraç, şikayetlerinin sona ermesinin ardından taburcu edildi.
"Bizim için çifte bayram olacak"
Anne Hediye Menik, AA muhabirine, Miraç'ın çeşitli sağlık problemleriyle dünyaya geldiğini söyledi.
Oğlunun kalbindeki delikten dolayı Adana'da anjiyo olduğunu, sonrasında Konya'ya sevk edildiğini anlatan Memik, "Yaklaşık 20 gündür Konya'dayız. O iyileşince biz de iyileştik. Kardeşleri de büyük bir heyecanla Miraç'ı bekliyor." ifadesini kullandı.
Baba Hamdullah Menik de 20 günün kendileri için çok zor geçtiğini belirterek, "Çok şükür iyileşti. Bizim için çifte bayram olacak." dedi.
"İkizi ile arasındaki gelişim farkı da kapanacak"
Doç. Dr. Mahmut Gökdemir de Miraç'ın mide çıkışındaki darlık sebebiyle ameliyat edildiğini aktardı.
Cerrahi riski yüksek olan operasyonu başarıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Gökdemir, "Önce anjiyosu tekrarlandı. Damarlar arasındaki açıklık kapatıldı. Sağlam bir çocuk olarak evine taburcu ediyoruz. İkizi ile arasındaki gelişim farkı da kapanacak. Kalp açısından herhangi bir sorun kalmayacak. Cerrahi operasyonu istediğimiz gibi oldu. Aileye iki mutluluğu birden yaşattık." diye konuştu.
Son Dakika › Sağlık › Adana'da İkiz Çocuğun Şah Damarı Operasyonla Kapatıldı - Son Dakika
Esenyurt Devlet Hastanesi'ne yeni yapılan ek binadaki elektrik çalışmaları nedeniyle ameliyathane ve yoğun bakım servisi dışındaki tüm alanlar kapatıldı. Hasta alımını duran hastaneye gelen vatandaşlar, çevredeki devlet hastanelere yönlendirildi. Hastanenin akşam saat 17.00'ye kadar kapalı kalacağı belirtildi.
Kahramanmaraş'ta kanserden babası dahil 5 akrabasını kaybettiğini belirten bir anne, 3 yaşında bir oğlu olduğunu ve onun büyüdüğünü, evlendiğini görmek istediğini söyledi. Ailesinde genetik olan bu hastalıktan ölmek istemediğini ifade eden anne, kemoterapi görerek tedavi görmekte olduğunu belirtti.
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökaslan, bayramda yanlış beslenmenin kalp damar sağlığını etkileyebileceğine dikkat çekerek, kalp hastalarını bu konuda uyardı. Bayramda aşırı tatlı ve tuzlu gıdaların tüketilmesinin ciddi problemlere yol açabileceğini belirten Gökaslan, doğru beslenme ve ölçülü tüketimle kalp sağlığının korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, su tüketimine dikkat edilmesi ve akşam serinliğinde yapılacak yarım saatlik yürüyüşün kalp hastalığı riskini azaltacağını söyledi.
Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, Ramazan Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı. Kubba, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, 'Büyük bir manevi huzurla idrak edilen ramazan ayının ardından, mübarek bayram günlerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nın manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, milleti iyilikte, doğrulukta ve hayırda buluşturmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum' dedi. - GAZİANTEP
Adanalı bir tatlı ustası, ucuz tatlılarda kullanılan kalitesiz malzemelerin zehirlenmelere yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Tatlıcılar Ramazan Bayramı'na hazırlanırken, tatlı ustaları ise ucuz tatlılardaki hilelere dikkat çekti. Tatlı ustası, vatandaşlara tatlıları güvendikleri yerlerden almalarını tavsiye etti ve kalitesiz malzemelerin kullanılmasının mide rahatsızlıklarına ve zehirlenmelere neden olabileceğini belirtti. Ayrıca, bazı işletmelerin yer fıstığını gıda boyası ile boyayarak Antep fıstığı gibi kullanıp, ıspanak yerine ayçiçeği çekirdeği içi kullandığına dikkat çekildi.
İngiliz hastalarla tanışmak ve tanıtım yapmak için İngiltere'ye tur düzenleyen bir Türk şirketin tanıtım etkinliğine katılan gazeteci, hasta kılığına girerek Türk doktorla görüşmesini gizli kameraya kaydetti. Görüntüler ülkede büyük yankı uyandırdı.
Eskişehir'de evinde rahatsızlanan oyuncu Nuri Alço, özel hastanede tedavi altına alındıktan sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alço'nun durumuyla ilgili bilgileri paylaşarak, kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edildiğini ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?