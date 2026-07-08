Adana'da OED Cihazları Kullanıma Sunuldu - Son Dakika
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Adana'da OED Cihazları Kullanıma Sunuldu

Adana\'da OED Cihazları Kullanıma Sunuldu
08.07.2026 12:01
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Adana'da yerli üretim OED cihazları, ani kalp durmalarında hızlı müdahale için hizmete girdi.

Adana'da insan yoğunluğunun bulunduğu 4 noktaya yerleştirilen yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı, ani kalp durmasında tıbbi personel vakaya müdahale edinceye kadar geçen sürede kullanılacak.

Sağlık Bakanlığı ile ASELSAN işbirliğinde Türk mühendisler tarafından yerli imkanlarla geliştirilen OED cihazları, İl Sağlık Müdürlüğünce Atatürk Parkı, İnönü Parkı, Turgut Özal Bulvarı ve Kurtuluş Caddesi'nde hizmete sunuldu.

Ani kalp durması vakalarında kritik öneme sahip ilk dakikalarda kullanılmak üzere tasarlanan cihazlar, vatandaşların sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar hızlı müdahalede bulunabilmesini amaçlıyor.

Hastanın kalp ritmini analiz ederek gerektiğinde elektroşok uygulanmasını sağlayan OED cihazları, kullanıcıyı sesli ve görsel komutlarla adım adım yönlendiriyor. Bu sayede ilk yardım eğitimi bulunmayan vatandaşlar da cihazın talimatlarını takip ederek güvenli şekilde ilk müdahaleyi gerçekleştirebiliyor.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, AA muhabirine, acil sağlık hizmetlerinde zamanın önemli olduğunu söyledi.

Cihazın kullanıcıyı sesli ve görsel komutlarla yönlendirdiğini belirten Nacar, "Cihaz müdahale sırasında ciddi bir süre kazandırırken eş zamanlı olarak 112 ekibimiz de olay yerine ulaştığı için vatandaşın kalbinin durmasıyla sağlık ekiplerinin müdahalesi arasındaki süreyi en aza indiriyor. Temel ilk yardım bilinci olan her vatandaşımızın kullanabileceği bir cihaz." dedi.

Nacar, cihazın kalp ritmini analiz ederek kullanıcıyı yönlendirdiğini, hastaya ve müdahale eden kişiye zarar vermeyecek şekilde tasarlandığını dile getirdi.

Cihazların ani kalp durmalarına bağlı can kayıplarının ve kalıcı hasarların azaltılmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Nacar, "Cihaz, özellikle ani kalp durmalarında hem yaşamın korunmasına hem de kalp durmasının oluşturduğu ileriye dönük, vücudun hayati organları, özellikle beyin hasarı ve diğer organ hasarlarının önüne geçmiş olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Aselsan, Sağlık, Adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Adana'da OED Cihazları Kullanıma Sunuldu - Son Dakika

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