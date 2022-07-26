Adana'da safra kesesinde taş olan 3 yaşındaki çocuk ameliyat edildi

Adana'da safra kesesinde taş tespit edilen 3 yaşındaki çocuk, operasyonla sağlığına kavuştu.

Kentteki özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 yaşındaki Yiğit Demir'in safra kesesinde taş tespit edildi.

Demir, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Osman Gereklioğlu tarafından ameliyata alındı.

Küçük çocuk, operasyonla sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gereklioğlu, çocuklarda safra kesesi taşının birçok hastalık nedeniyle meydana gelebileceğini veya doğuştan olabileceğini belirtti.

Minik hastanın erken müdahaleyle karaciğer işlev bozukluğu ve safra yolları iltihabı olmadan ameliyatla sağlığına kavuştuğunu ifade eden Gereklioğlu, özellikle yemeklerden sonra karın ağrısı, sırtta ve sağ kürek kemiğinde ağrı, bulantı, kusma, ateş gibi belirtiler olduğunda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini kaydetti.