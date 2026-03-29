Adana Sağlık Müdürü Karaisalı'da İncelemelerde Bulundu
Adana Sağlık Müdürü Karaisalı'da İncelemelerde Bulundu

29.03.2026 12:20
Halil Nacar, Karaisalı'daki sağlık hizmetlerini inceledi ve projeler üzerine istişarelerde bulundu.

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Karaisalı ilçesinde sunulan sağlık hizmetlerini inceledi.

Nacar, programı kapsamında Kaymakam Hüseyin Bozoğlan'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ile vatandaşların sağlık imkanlarına erişimini artıracak projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Nacar, daha sonra Karaisalı Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Servisleri gezen Nacar, tedavi gören hastalar ve yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Programının devamında Karaisalı Toplum Sağlığı Merkezi ile Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret eden Nacar, sağlık çalışanlarıyla görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nacar, "Sağlık hizmetlerimizin kalitesini, sahada emek veren mesai arkadaşlarımızın özverisi ve vatandaşlarımızın geri bildirimleriyle yükseltmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
