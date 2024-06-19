Afyonkarahisar'da lösemi hastası 12 yaşındaki Nermin Gülcü tedavi sonrası taburcu oldu - Son Dakika
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Sağlık

Afyonkarahisar'da lösemi hastası 12 yaşındaki Nermin Gülcü tedavi sonrası taburcu oldu

Afyonkarahisar'da lösemi hastası olan 12 yaşındaki Nermin Gülcü, tedavisinin tamamlanmasıyla hastaneden taburcu edildi. Gülcü, nakil sonrası ailesi ve yakınları tarafından çiçeklerle ve balonlarla karşılandı. Aile, doktorlara ve ekibe teşekkür ederken, doktorlar da ailenin inancı ve azminin başarıdaki önemli faktörler olduğunu belirtti.

19.06.2024 14:55
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Afyonkarahisar'da lösemi hastası 12 yaşındaki Nermin Gülcü, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu oldu.

Kütahya'da yaşayan Gülcü, bayram öncesi yapılan nakille yüzü güldü. Hastane önünde babası, aile yakınları çiçeklerle balonlarla Nermin'i karşıladı.

Anne Müberra Gültekin, AA muhabirine, bugün hastaneden taburcu olduklarını söyledi.

Kızının tedavisiyle ilgilenen doktorlara ve ekibine teşekkür eden Gültekin, "Bize çok destekçi oldular. Kızımın gücü ve metaneti sayesinde bugün taburcu oluyoruz." dedi.

Baba Bekir Gülcü de çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirtti.

İki yıllık zorlu bir süreç geçirdiklerini dile getiren Gülcü, "İbrahim hocanın da destekleriyle bu süreci atlattık, taburcu oluyoruz. Bundan sonra rutin kontroller olacak. Bugün bizim için hem doğum günü hem ikinci bir bayram. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker de "Şu an biz aileden daha çok mutluyuz. Nermin bizim 18'inci kemik iliği nakli hastamız. İki tane de içerde var. İnşallah bu başarılar artarak devam eder. Ailemizin inancı, azmi en önemli bu başarıdaki faktörlerden." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Afyonkarahisar'da lösemi hastası 12 yaşındaki Nermin Gülcü tedavi sonrası taburcu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da lösemi hastası 12 yaşındaki Nermin Gülcü tedavi sonrası taburcu oldu - Son Dakika
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