Ağrı'da Üç Başarılı Beyin Tümörü Ameliyatı
Ağrı'da Üç Başarılı Beyin Tümörü Ameliyatı

13.04.2026 22:13
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin cerrahisi ekibi, üç beyin tümörü ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde görev yapan beyin cerrahisi ekibi, yalnızca bir hafta içerisinde üç ileri düzey beyin tümörü ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi.

Operatör Dr. Muhammed Serpi, Dr. Uğur Can Yılmaz, Dr. Ahmet Caferoğlu ve Dr. Ömür Cemal Kazaz'ın öncülüğünde yapılan operasyonların teknik zorlukları ve yüksek risk oranlarıyla nöroşirurjinin en kompleks girişimleri arasında yer aldığı bildirildi. İleri düzey ekipman, deneyim ve multidisipliner yaklaşım gerektiren ameliyatların Ağrı'da başarıyla uygulanması, bölge sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme oldu. Ameliyat edilen hastaların operasyon sonrası süreçlerinin olumlu seyrettiği, büyük bölümünün erken dönemde mobilize olduğu, nörolojik durumlarının stabil şekilde korunduğu ve günlük yaşam aktivitelerine kısa sürede dönebildiği belirtildi. Daha önce şehirde ilk beyin tümörü ameliyatı ve ilk beyin anjiyosu gibi birçok ilke imza atan ekip, son başarıyla birlikte Ağrı'yı ileri düzey beyin cerrahisi uygulamalarının yapılabildiği merkezler arasına taşıdı.

Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, beyin tümörü tanısı alan hastaların artık ileri cerrahi için büyük merkezlere gitme zorunluluğu hissetmeden güvenle Ağrı'da tedavi olabileceklerini ifade etti. Beşer, başarılı operasyonlarda emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Sağlık, Ağrı, Son Dakika

