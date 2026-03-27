Ağrı Kesiciler Kalp Krizini Tetikleyebilir

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Yener, bilinçsiz ağrı kesici kullanımının kalp krizine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ümit Yener, bilinçsiz kullanılan ağrı kesicilerin kalp krizini tetikleyebildiği uyarısında bulundu.

Yener, AA muhabirine, ani göğüs ağrısı, sıkışma, beraberinde terleme, çarpıntı gibi şikayetlerin kalp krizi belirtileri olabileceğini söyledi.

Dünyada her yıl milyonlarca insanın kardiyovasküler hastalıktan vefat ettiğini vurgulayan Yener, kalbi korumak için düzenli uykunun, sağlıklı beslenmenin ve egzersizin önemli olduğunu kaydetti.

Yener, insanların çoğu zaman masum gördükleri bazı yanlışların kalp sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:

"En ufak baş veya kas ağrısı olduğu zaman insanlar hemen ağrı kesici haplardan kullanıyor. Yakın tarihte yapılan bilimsel çalışmalar, bazı ağrı kesicilerin kalp krizini tetiklediğini ortaya koydu. Buna dair yayınlar var. Özellikle kalp hastaları, 'ağrım var' diyerek kendi kendine ağrı kesici almamalı. Ağrı kesiciler kullanılacaksa doktor kontrolünde olmalı."

"Kontrolsüz ağır sporlardan kaçınmak gerekiyor"

Sağlık Bakanlığının önceliğinin tedavi etmekten ziyade, korumak olduğunu belirten Yener, 40 yaş üzerindekilere kardiyovasküler açıdan muayenelerini düzenli yaptırmalarını önerdi.

Yener, kalbi korumak için stresten uzak durmak gerektiğini vurgulayarak, "Günde en az 7 saat uyumak, düzenli beslenmek, yürüyüş, egzersiz yapmak, sigaradan uzak durmak lazım." dedi.

Ağır sporların antrenör gözetiminde yapılabileceğini anlatan Yener, "Sporu çok abartmamak lazım. Bir anda çok ciddi şekilde halter kaldırmak, 'kaslarım gelişsin' diye özellikle protein tozları veya hormonlarla ilgili takviye kullanılmasını kesinlikle önermiyoruz. Özellikle geç saatlerde yemek yemeyi de önermiyoruz. 'Saat 20.00'den sonra ağır yemeklerden kaçının' diye öğütlüyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Yener, 20 yılda hem kardiyoloji hem kalp ve damar cerrahisi alanında Türkiye'de ve dünyada yeni tedavi yöntemlerinin geliştiğine değinerek, ilaç salınımlı stentler, balonlar veya kasıktan girilerek kapak değiştirme ameliyatlarının yapıldığını ifade etti.

Çok küçük kesilerden girerek de ameliyatlar yaptıklarına dikkati çeken Yener, 1 liralık madeni para büyüklüğündeki kesiden kasıktan girerek yaptıkları ameliyatlarda çok başarılı sonuçlar aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ağrı Kesiciler, Hastane, Sağlık, Ağrı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:08:37. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.