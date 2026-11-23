Ağrı'nın Patnos ilçesinde eğitim, sağlık ve kadın girişimciliği alanlarında hayata geçirilen üç önemli yatırımın açılışı gerçekleştirildi.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci'nin katılımıyla Patnos'ta Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu, Devlet Hastanesi Acil Servis Ek Binası ve Nazenin Kadın Kooperatifi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, ilçe protokolü ve vatandaşların katıldığı programda Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu, Patnos Devlet Hastanesi Acil Servis Ek Binası ile Nazenin Kadın Kooperatifi hizmete kazandırıldı.

Açılış programının en anlamlı anlarından biri AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci için yaşandı. Yıllar önce öğrencisi olarak eğitim gördüğü Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştiren Kilerci, bu kez aynı okulun kapısından milletvekili olarak girdi.

Geçmişte öğrencilik yıllarını geçirdiği okulun yenilenerek yeniden eğitim hayatına kazandırılmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Kilerci, çocukların daha modern ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin önemine dikkat çekti.

Kilerci, Patnos'a kazandırılan yatırımların ilçenin geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayarak eğitim, sağlık ve kadınların üretime katılımına yönelik projelerin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

Açılışlarda değerlendirmelerde bulunan Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt ise kamu yatırımlarının vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmedeki önemine dikkat çekti.

Eğitimden sağlığa, sosyal kalkınmadan kadın girişimciliğine kadar her alanda hizmet üretmenin öncelikleri arasında olduğunu belirten Bozkurt, Patnos'a kazandırılan üç yatırımın da ilçe halkı için hayırlı olmasını diledi.

Bozkurt, özellikle çocukların daha iyi eğitim şartlarına kavuşmasının, vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmasının ve kadınların üretimde daha fazla yer almasının bölgenin gelişimine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Patnos Devlet Hastanesi Acil Servis Ek Binası'nın açılmasıyla ilçenin sağlık altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Yeni bina, acil sağlık hizmetlerinin sunumuna ilave fiziki kapasite kazandıracak.

Program kapsamında açılışı gerçekleştirilen Nazenin Kadın Kooperatifi de kadın girişimciliği açısından önem taşıyor. Kooperatif aracılığıyla kadınların üretime katılması, el emeği ürünlerini ekonomiye kazandırması ve ekonomik hayatta daha aktif rol üstlenmesi amaçlanıyor.

Patnos'ta aynı gün gerçekleştirilen üç açılış, eğitimden sağlığa ve kadın girişimciliğine uzanan yatırımlarla ilçenin gelişimine katkı sunan önemli bir program olarak öne çıktı.