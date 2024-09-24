Aile Hekimliği Çalıştayı Raporu Yayınlandı

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Sağlık-Sen tarafından hazırlanan Aile Hekimlerinin Güncel Sorunları ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı'nın raporu sonuçlandı. Raporda, Sağlık Bakanlığı'nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili yeni hazırladığı düzenlemeye ilişkin kademeli sevk zinciri önerisine dikkat çekildi.

Sağlık-Sen tarafından düzenlenen Aile Hekimlerinin Güncel Sorunları ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı'nın sonuç raporu yayınlandı. Sağlık-Sen web sitesinde yayınlanan raporda, aile hekimliği sisteminin hem sorunlarına hem de geleceğine dair öneriler yer aldı. Raporda "Aile hekimi başına düşen nüfus azaltılmalıdır. Öncelikle aile hekimliğinde sunulan hizmetin kalitesinin artırılması için hekim başına düşen nüfusun mevcut çalışanlar için gelir kaybına neden olmadan azaltılması elzemdir ve bunun için de aile hekimliği birimi ve aile hekimi sayısının artırılması gerekmektedir" denildi.

'KADEMELİ SEVK ZİNCİRİ UYGULANMALI'

Aile hekimlerinin hastalık öncesi aşamada aktif rol alması gerektiğine ve Sağlık Bakanlığı'nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili yeni hazırladığı düzenlemeye ilişkin kademeli sevk zinciri uygulamasına dikkat çekilen raporda, "Sevk zincirine geçiş davranış değişikliği ve sistemsel düzenleme gerektirdiğinden sürece yayılarak kademeli sevk zincirine geçmek gerekmektedir. Aile hekimi sevk istediği zaman MHRS'ye girip randevu almak zorunda olmalıdır. MHRS'de aile hekimine alan açılmalı ve aile hekimleri buradan sıra beklemeden aynı gün veya ertesi güne randevu alabilmelidir. Buna paralel olarak aile hekimliği birimi sayısı artırılarak aile hekimi başına düşen nüfus azaltılmalı ki sistem, aile hekimliğinde tıkanmamalıdır" diye belirtildi.

Raporda, aile hekimliğinde görev yapan aile sağlığı çalışanı sayısının artırılması gerektiği belirtilerek "Mevzuatta hekim başına en az bir aile sağlığı çalışanı olması gerektiği belirtilmektedir. Üç hekime ek bir aile sağlığı çalışanı daha planlaması kamu üzerinden yapılmalıdır. Aynı şekilde her ASM'ye bir tıbbi sekreter planlaması yapılmalıdır. Ayrıca ASM'lerde güvenliğin sağlanması için büyük ASM'lerden başlanarak güvenlik görevlisi istihdamı yapılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Aile hekimliği çalışanlarının yıllık izin sürelerinin artırılması gerektiği belirtilen raporda, aile hekimliği çalışanlarının tavan, destek ve teşvik ödemelerinin artırılması da istendi.