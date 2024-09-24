Aile Hekimliği Çalıştayı Raporu Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Aile Hekimliği Çalıştayı Raporu Yayınlandı

Aile Hekimliği Çalıştayı Raporu Yayınlandı

Sağlık-Sen, aile hekimliği sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren raporunu yayınladı.

24.09.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık-Sen tarafından hazırlanan Aile Hekimlerinin Güncel Sorunları ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı'nın raporu sonuçlandı. Raporda, Sağlık Bakanlığı'nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili yeni hazırladığı düzenlemeye ilişkin kademeli sevk zinciri önerisine dikkat çekildi.

Sağlık-Sen tarafından düzenlenen Aile Hekimlerinin Güncel Sorunları ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı'nın sonuç raporu yayınlandı. Sağlık-Sen web sitesinde yayınlanan raporda, aile hekimliği sisteminin hem sorunlarına hem de geleceğine dair öneriler yer aldı. Raporda "Aile hekimi başına düşen nüfus azaltılmalıdır. Öncelikle aile hekimliğinde sunulan hizmetin kalitesinin artırılması için hekim başına düşen nüfusun mevcut çalışanlar için gelir kaybına neden olmadan azaltılması elzemdir ve bunun için de aile hekimliği birimi ve aile hekimi sayısının artırılması gerekmektedir" denildi.

'KADEMELİ SEVK ZİNCİRİ UYGULANMALI'

Aile hekimlerinin hastalık öncesi aşamada aktif rol alması gerektiğine ve Sağlık Bakanlığı'nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili yeni hazırladığı düzenlemeye ilişkin kademeli sevk zinciri uygulamasına dikkat çekilen raporda, "Sevk zincirine geçiş davranış değişikliği ve sistemsel düzenleme gerektirdiğinden sürece yayılarak kademeli sevk zincirine geçmek gerekmektedir. Aile hekimi sevk istediği zaman MHRS'ye girip randevu almak zorunda olmalıdır. MHRS'de aile hekimine alan açılmalı ve aile hekimleri buradan sıra beklemeden aynı gün veya ertesi güne randevu alabilmelidir. Buna paralel olarak aile hekimliği birimi sayısı artırılarak aile hekimi başına düşen nüfus azaltılmalı ki sistem, aile hekimliğinde tıkanmamalıdır" diye belirtildi.

Raporda, aile hekimliğinde görev yapan aile sağlığı çalışanı sayısının artırılması gerektiği belirtilerek "Mevzuatta hekim başına en az bir aile sağlığı çalışanı olması gerektiği belirtilmektedir. Üç hekime ek bir aile sağlığı çalışanı daha planlaması kamu üzerinden yapılmalıdır. Aynı şekilde her ASM'ye bir tıbbi sekreter planlaması yapılmalıdır. Ayrıca ASM'lerde güvenliğin sağlanması için büyük ASM'lerden başlanarak güvenlik görevlisi istihdamı yapılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Aile hekimliği çalışanlarının yıllık izin sürelerinin artırılması gerektiği belirtilen raporda, aile hekimliği çalışanlarının tavan, destek ve teşvik ödemelerinin artırılması da istendi.

Kaynak: DHA

Politika, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aile Hekimliği Çalıştayı Raporu Yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:27 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı
11:04 Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek “Maaşta kesinti“ iddiası Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
16:40 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor
16:36 Tabanca ile otobüsün arkasından koştular Kocaelispor’a silahlı saldırı girişimi Tabanca ile otobüsün arkasından koştular! Kocaelispor'a silahlı saldırı girişimi
16:17 Koskoca Mourinho ne hallere geldi Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe’ye hoca öneriyor Koskoca Mourinho ne hallere geldi! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe'ye hoca öneriyor
16:10 Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü
16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
16:03 Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti
16:01 Brezilya’da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü Brezilya'da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 12:55:19. #1.12#
SON DAKİKA: Aile Hekimliği Çalıştayı Raporu Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement